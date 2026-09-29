Ingredience
Postup
- Těsto rozválíme na tenký plát (40x40 cm), který rozkrájíme na čtverce (10x10 cm). Osm čtverců rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem a zbylé nakrojíme ve dvou protilehlých rozích. Nakrojené dílky přehneme přes sebe do protilehlého rohu a okraje potřeme rozšlehaným vejcem.
- Jablka oloupeme, rozkrojíme na poloviny, zbavíme jádřinců a na povrchu několikrát nakrojíme. Pokapeme je citronovou šťávou, posypeme cukrem a položíme do středu těsta. Šátečky pečeme při 180 °C asi 20 minut. Po upečení je necháme vychladnout na kovové mřížce.
- Z mléka, cukru, skořice a pudinkového prášku uvaříme krém. Za stálého míchání ho necháme mírně vychladnout a poté vmícháme smetanu s likérem. Šátečky podáváme s omáčkou a můžeme dozdobit bylinkou.