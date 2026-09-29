Listové košíčky s jablky a vanilkovou omáčkou: Recept se skořicí a likérem

1 hodnocení (5,0)

Z listového těsta připravíme malé košíčky, do kterých vložíme půlky jablek ochucené citronovou šťávou a cukrem. Po upečení je podáváme s teplou vanilkovou omáčkou se skořicí, smetanou a trochou likéru.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na krém:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    481 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    2012 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    46,2 g

    52 %

    46 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    6,9 g

    11 %

    10 %

  • Tuky

    29,1 g

    45 %

    42 %

  • nasycené

    9,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Těsto rozválíme na tenký plát (40x40 cm), který rozkrájíme na čtverce (10x10 cm). Osm čtverců rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem a zbylé nakrojíme ve dvou protilehlých rozích. Nakrojené dílky přehneme přes sebe do protilehlého rohu a okraje potřeme rozšlehaným vejcem.
  2. Jablka oloupeme, rozkrojíme na poloviny, zbavíme jádřinců a na povrchu několikrát nakrojíme. Pokapeme je citronovou šťávou, posypeme cukrem a položíme do středu těsta. Šátečky pečeme při 180 °C asi 20 minut. Po upečení je necháme vychladnout na kovové mřížce.
  3. Z mléka, cukru, skořice a pudinkového prášku uvaříme krém. Za stálého míchání ho necháme mírně vychladnout a poté vmícháme smetanu s likérem. Šátečky podáváme s omáčkou a můžeme dozdobit bylinkou.

Kuchyňská kalkulačka

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Jablka před pečením několikrát nařízněte, propečou se rovnoměrněji a při pečení se nebudou tolik deformovat.

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