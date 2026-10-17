Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s cukrem, přidáme najemno nastrouhané mandle, vanilkový cukr, kůru, máslo s vejcem a vypracujeme pevné těsto, které necháme v chladničce zhruba 30 minut odležet.
- Těsto poté rozválíme na kulatý plát o (30 cm) a vyložíme jím koláčovou formu (24 cm). Těsto vymačkáme do okrajů, dno propícháme vidličkou a korpus pečeme při 180 °C asi 20 minut.
- Žloutky s cukrem vyšleháme na vodní lázni do pěny, přilijeme horkou smetanu a znovu šleháme do zhoustnutí. Vzniklý krém smícháme se sýrem a šťávou, nalijeme ho na korpus a pečeme při 160 °C dalších 30 minut.
- Jablka omyjeme a zbavíme jádřinců. Nakrájíme je na tenké plátky a spaříme v horké vodě s citronem. Necháme je okapat a skládáme je do růžiček, které rozložíme na vychladlý koláč a potřeme je rozehřátou marmeládou.