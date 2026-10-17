Linecký koláč s krémem: Jablečné růže na mandlovém korpusu

1 hodnocení (4,0)

Křehký mandlový korpus naplníme jemným krémem ze smetany, žloutků a sýra. Po upečení a vychladnutí přijde na řadu zdobení: z tenkých plátků jablek vytvoříme růžičky, které rozložíme po celém povrchu. Rozehřátá marmeláda jim dodá lesk a koláč bude vhodný i na slavnostní stůl.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 90 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    337 KCal

    15 %

    14 %

  • Energie

    1411 KJ

    15 %

    14 %

  • Sacharidy

    32,8 g

    37 %

    33 %

  • Vláknina

    1,7 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    6,0 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    20,1 g

    31 %

    29 %

  • nasycené

    11,1 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme s cukrem, přidáme najemno nastrouhané mandle, vanilkový cukr, kůru, máslo s vejcem a vypracujeme pevné těsto, které necháme v chladničce zhruba 30 minut odležet.
  2. Těsto poté rozválíme na kulatý plát o (30 cm) a vyložíme jím koláčovou formu (24 cm). Těsto vymačkáme do okrajů, dno propícháme vidličkou a korpus pečeme při 180 °C asi 20 minut.
  3. Žloutky s cukrem vyšleháme na vodní lázni do pěny, přilijeme horkou smetanu a znovu šleháme do zhoustnutí. Vzniklý krém smícháme se sýrem a šťávou, nalijeme ho na korpus a pečeme při 160 °C dalších 30 minut.
  4. Jablka omyjeme a zbavíme jádřinců. Nakrájíme je na tenké plátky a spaříme v horké vodě s citronem. Necháme je okapat a skládáme je do růžiček, které rozložíme na vychladlý koláč a potřeme je rozehřátou marmeládou.

Kuchyňská kalkulačka

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Jablka krájíme na opravdu tenké plátky a krátce je spaříme v citronové vodě, aby změkla a při tvarování růžiček nepraskala.

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