Ingredience
Postup
- Cukr dáme do kastrůlku se silným dnem a necháme pozvolna zkaramelizovat. Přidáme med a ořechy. Horkou směs nalijeme na alobal potřený olejem a necháme vychladnout. Po vychladnutí nadrtíme na drobné kousky.
- Mouku prosejeme s moučkovým cukrem. Přidáme na kousky nakrájené máslo, vanilkový cukr, žloutky, griliáš a vypracujeme na pevné těsto, které rozdělíme na poloviny a do jedné poloviny zapracujeme kakao.
- Těsta uložíme do chladničky na hodinu odležet. Po odležení je rozválíme vždy na plát silný asi 3 mm a vykrájíme různé tvary, které rozložíme vedle sebe na plechy, povrch potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme griliášem.
- Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 10 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout na plechu a přendáme na kovovou mřížku.