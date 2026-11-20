Ingredience
Postup
- Do mísy prosejeme mouku s cukrem, přidáme zbytek surovin a vypracujeme na hladké těsto, které zabalíme do fólie a uložíme na minimálně 1 hodinu do chladničky.
- Odleželé těsto rozválíme na pomoučeném válu na plát silný asi 4 mm a vykrájíme zvolené tvary. Do poloviny vykrájených sušenek menším vykrajovátkem vykrojíme střed.
- Vykrojené tvary rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme při 160 °C 10-15 minut.
- Upečené sušenky necháme vychladnout. Vychladlé sušenky s vykrojeným středem poté namáčíme do rozehřáté čokoládové polevy a sypeme cukrářským zdobením. Po zatuhnutí sušenky slepujeme broskvovým džemem.