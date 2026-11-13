Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s moučkovým cukrem, přidáme na kousky nakrájené studené máslo, vanilkový cukr, vejce a vypracujeme na pevné těsto, které uložíme do chladničky na hodinu odležet.
- Po odležení těsto rozválíme na tenký plát a vykrájíme různé tvary, které rozložíme na plechy a do poloviny vykrojíme malý otvor. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 6 minut.
- Po upečení necháme krátce vychladnout na plechu a přendáme na kovovou mřížku. Po vychladnutí potřeme část plných tvarů malinovým džemem, část meruňkovým džemem a slepíme s vykrojenými tvary.