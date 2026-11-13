Linecké cukroví: Křehké vánoční cukroví slepené ovocným džemem

1 hodnocení (5,0)

Bez lineckého by to zkrátka nebyly Vánoce. Je to ta úplně první věc, kterou se v prosinci pouštíme do pečení, a taky první krabice, která záhadně zmizí ještě před Štědrým dnem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

40 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    75 KCal

    3 %

    3 %

  • Energie

    312 KJ

    3 %

    3 %

  • Sacharidy

    10,5 g

    12 %

    10 %

  • Vláknina

    0,2 g

    1 %

    1 %

  • Bílkoviny

    0,8 g

    1 %

    1 %

  • Tuky

    3,3 g

    5 %

    5 %

  • nasycené

    1,9 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme s moučkovým cukrem, přidáme na kousky nakrájené studené máslo, vanilkový cukr, vejce a vypracujeme na pevné těsto, které uložíme do chladničky na hodinu odležet.
  2. Po odležení těsto rozválíme na tenký plát a vykrájíme různé tvary, které rozložíme na plechy a do poloviny vykrojíme malý otvor. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 6 minut.
  3. Po upečení necháme krátce vychladnout na plechu a přendáme na kovovou mřížku. Po vychladnutí potřeme část plných tvarů malinovým džemem, část meruňkovým džemem a slepíme s vykrojenými tvary.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Upečené cukroví skladujte v uzavřené plechové krabici na chladném místě alespoň dva týdny před Vánocemi, aby krásně změklo.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Dýňové muffiny: S krémovou náplní a křupavou drobenkou

Dýňové pyré dodá muffinům vláčnost a krásnou barvu, uvnitř je navíc čeká jemná sýrová náplň. Na...

Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí

Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí...

Makovec s limetkovou polevou: Tradiční český moučník s osvěžujícím twistem

Spojení jemně mletého máku, nadýchaného těsta provoněného rumem a svěží, lehce kyselkavé limetkové...

Chia pudink a mangové pyré: Zdravý snídaňový pohár plný chuti

Lehká snídaně, dopolední svačina nebo dezert. Spojení nadýchaného chia pudinku s javorovým sirupem...

Banánový chlebíček s čokoládou a mandlemi: Vláčný moučník plný chuti

Máte doma přezrálé banány? Proměňte je v moučník, který provoní celý dům skořicí a čokoládou. Tento...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.