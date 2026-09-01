Ingredience
Postup
- Česnek oloupeme, dáme do hmoždíře, přidáme piniové oříšky, sůl, pepř, nastrouhaný parmazán, bazalku a olivový olej. Rozdrtíme na husté pesto a uložíme do lednice.
- Papriky pečeme při 250 °C asi 20 minut. Po upečení je necháme vychladnout a oloupeme je. Lilek nakrájíme na plátky, osolíme ho a necháme vyrosit. Poté otřeme utěrkou.
- Lilek pokapeme olivovým olejem, opečeme ho nasucho na pánvi a necháme vychladnout. Ciabattu rozpůlíme, jednu polovinu pomažeme pestem, druhou čerstvým kozím sýrem.
- Papriky nakrájíme na nudličky a mozzarellu na plátky. Na spodek bagety dáme lilek, šunku, papriky a přikryjeme. Zabalíme do folie a dáme do lednice.