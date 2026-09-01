Lilkovo-pestové lisované sendviče: Ciabatta se zeleninou, sýrem a šunkou

1 hodnocení (4,0)

Ciabatta plněná pečenými paprikami, opečeným lilkem, šunkou, mozzarellou a domácím pestem je ideální na výlet, do práce i jako rychlý studený oběd. Po odležení v lednici se jednotlivé chutě propojí a sendvič se zároveň pěkně zpevní.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 40 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na pesto:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    831 KCal

    38 %

    35 %

  • Energie

    3475 KJ

    38 %

    35 %

  • Sacharidy

    55,3 g

    63 %

    55 %

  • Vláknina

    4,8 g

    16 %

    16 %

  • Bílkoviny

    51,1 g

    81 %

    75 %

  • Tuky

    41,0 g

    63 %

    59 %

  • nasycené

    16,5 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Česnek oloupeme, dáme do hmoždíře, přidáme piniové oříšky, sůl, pepř, nastrouhaný parmazán, bazalku a olivový olej. Rozdrtíme na husté pesto a uložíme do lednice.
  2. Papriky pečeme při 250 °C asi 20 minut. Po upečení je necháme vychladnout a oloupeme je. Lilek nakrájíme na plátky, osolíme ho a necháme vyrosit. Poté otřeme utěrkou.
  3. Lilek pokapeme olivovým olejem, opečeme ho nasucho na pánvi a necháme vychladnout. Ciabattu rozpůlíme, jednu polovinu pomažeme pestem, druhou čerstvým kozím sýrem.
  4. Papriky nakrájíme na nudličky a mozzarellu na plátky. Na spodek bagety dáme lilek, šunku, papriky a přikryjeme. Zabalíme do folie a dáme do lednice.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Sendvič před uložením do lednice dobře zabalte a zatěžte, díky tomu bude po rozkrojení kompaktnější a nebude se rozpadat.

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