Likérové palačinky: Recept s pomerančovou omáčkou a karamelem

1 hodnocení (4,0)

Tenké palačinky tentokrát doplníme teplou omáčkou z pomeranče, másla, sirupu a likéru. Pomeranč necháme krátce prohřát v karamelové směsi, na závěr přilijeme likér a hotové palačinky podáváme ještě teplé.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Na těsto:

Na omáčku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    154 KCal

    7 %

    6 %

  • Energie

    646 KJ

    7 %

    6 %

  • Sacharidy

    21,1 g

    24 %

    21 %

  • Vláknina

    0,9 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    5,9 g

    9 %

    9 %

  • Tuky

    4,4 g

    7 %

    6 %

  • nasycené

    2,2 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mléko, vejce a sůl smícháme v misce a za stálého míchání přisypáváme mouku. Těsto necháme cca 10 minut odležet. Mezitím si rozpálíme pánev a lehce ji potřeme olejem před každou palačinkou. Palačinky postupně smažíme z obou stran dozlatova.
  2. Na omáčku si nakrájíme na tenké plátky kůru z pomeranče, a dužinu na měsíčky. V pánvičce zkaramelizujeme máslo a sirup, přidáme pomeranč a mírně provaříme. Na závěr přilijeme likér, a ještě mírně svaříme. Hotové palačinky podáváme ještě teplé a polité připravenou omáčkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Likér přilévejte až na konci a omáčku už jen krátce provařte, aby se jeho chuť zbytečně nevytratila.

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