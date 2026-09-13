Ingredience
Postup
- Mléko, vejce a sůl smícháme v misce a za stálého míchání přisypáváme mouku. Těsto necháme cca 10 minut odležet. Mezitím si rozpálíme pánev a lehce ji potřeme olejem před každou palačinkou. Palačinky postupně smažíme z obou stran dozlatova.
- Na omáčku si nakrájíme na tenké plátky kůru z pomeranče, a dužinu na měsíčky. V pánvičce zkaramelizujeme máslo a sirup, přidáme pomeranč a mírně provaříme. Na závěr přilijeme likér, a ještě mírně svaříme. Hotové palačinky podáváme ještě teplé a polité připravenou omáčkou.