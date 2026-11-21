Ingredience
Postup
- Polovinu cukru zalijeme v kastrůlku 25 ml vody a přivedeme k varu. Bílky vyšleháme se solí a se zbylým cukrem na sníh. Horký cukrový sirup, který vyzkoušíme kovovým očkem, pomalu, za stálého míchání naléváme do sněhu.
- Mleté ořechy promícháme s prosátým moučkovým cukrem a směs zapracujeme pomocí gumové stěrky do sněhu.
- Cukrářským sáčkem stříkáme hmotu na papír s předkreslenými oválky nebo roztíráme přes cukrářské šablony na laskonky. Povrch laskonek lehce pocukrujeme. Pečeme při 125 °C cca 10-15 minut, poté teplotu snížíme na 100 °C a pečeme asi 15 minut.
- Smetanu nahřejeme na 60 °C a nalijeme na rozpuštěnou čokoládu. Promícháme gumovou stěrkou a promixujeme ponorným mixérem. Povrch přikryjeme fólií a dáme do druhého dne do chladničky. Před plněním necháme náplň povolit a pomocí cukrářského sáčku k sobě krémem slepíme vždy 2 laskonky, dáme do chladničky ztuhnout.
- Čokoládu rozpustíme, promícháme s olejem a ozdobně nastříkáme na laskonky, posypeme ořechy.