Ingredience
Postup
- Cibuli nakrájíme nadrobno, mrkev a řapík na malé kostičky. Na 5 lžících rozehřátého olivového oleje orestujeme maso dohněda, pak přidáme cibuli a společně opékáme asi 5 minut. Poté přimícháme zeleninu, zalijeme červeným vínem, přidáme prolisovaný česnek a sekaná rajčata. Osolíme, opepříme a na mírném ohni za občasného míchání vaříme asi 120 minut. Během vaření podléváme vínem nebo vodou. Poté zredukujeme omáčku, osolíme a opepříme podle chuti.
- Na rozehřátém másle restujeme asi 2 minuty hladkou mouku, zalijeme mlékem, přivedeme k varu, osolíme, opepříme a přidáme koření. Na mírném ohni pak vaříme bešamel asi 20 minut. Poté přecedíme.
- Na dno zapékací misky nalijeme bešamel, přidáme plát těstovin, potřeme masem, posypeme nastrouhaným sýrem a pokračujeme stejně do zpracování surovin. Vrstvení zakončíme těstovinou politou bešamelem a posypanou sýrem. Takto připravené lasagne pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Po upečení ihned podáváme dochucené čerstvý rozmarýnem.