Lasagne z mletého hovězího masa: Recept s masovou omáčkou a bešamelem

109 hodnocení (4,5)

Základem těchto lasagní je masová omáčka z mletého hovězího, zeleniny, rajčat a červeného vína, kterou necháme pomalu vařit zhruba dvě hodiny. Jednotlivé vrstvy pak střídáme s těstovinami, bešamelem a sýrem a vše necháme zapéct dozlatova. Příprava sice zabere více času, ale většinu z něj potřebuje právě omáčka.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 180 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na bešamel:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1072 KCal

    49 %

    45 %

  • Energie

    4484 KJ

    49 %

    45 %

  • Sacharidy

    91,2 g

    104 %

    91 %

  • Vláknina

    6,9 g

    23 %

    23 %

  • Bílkoviny

    53,2 g

    85 %

    78 %

  • Tuky

    43,8 g

    67 %

    63 %

  • nasycené

    20,3 g

  • trans-mastné

    1,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli nakrájíme nadrobno, mrkev a řapík na malé kostičky. Na 5 lžících rozehřátého olivového oleje orestujeme maso dohněda, pak přidáme cibuli a společně opékáme asi 5 minut. Poté přimícháme zeleninu, zalijeme červeným vínem, přidáme prolisovaný česnek a sekaná rajčata. Osolíme, opepříme a na mírném ohni za občasného míchání vaříme asi 120 minut. Během vaření podléváme vínem nebo vodou. Poté zredukujeme omáčku, osolíme a opepříme podle chuti.
  2. Na rozehřátém másle restujeme asi 2 minuty hladkou mouku, zalijeme mlékem, přivedeme k varu, osolíme, opepříme a přidáme koření. Na mírném ohni pak vaříme bešamel asi 20 minut. Poté přecedíme.
  3. Na dno zapékací misky nalijeme bešamel, přidáme plát těstovin, potřeme masem, posypeme nastrouhaným sýrem a pokračujeme stejně do zpracování surovin. Vrstvení zakončíme těstovinou politou bešamelem a posypanou sýrem. Takto připravené lasagne pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Po upečení ihned podáváme dochucené čerstvý rozmarýnem.

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převod jednotek v kuchyni

Masovou omáčku během dlouhého vaření občas promíchejte a podle potřeby podlijte vínem nebo vodou, aby se nepřipalovala.

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