Ingredience
Postup
- Dýni zbavíme semínek, asi 1 nakrájíme na tenké plátky a zbytek na malé kousky. Kousky dáme na plech spolu se stroužky česneku a smícháme s trochou oleje, solí a pepřem. Pečeme při 180 °C asi 20 minut doměkka.
- Plátky dýně opečeme na oleji v pánvi z obou stran dozlatova, osolíme. V hrnci rozpustíme máslo, zaprášíme moukou a zalijeme mlékem, za stálého míchání vaříme 20 minut, osolíme a opepříme.
- Upečenou dýni rozmixujeme na pyré, zjemníme smetanou. Šalvěj a rozmarýn nasekáme najemno.
- Na dno zapékací mísy dáme tenkou vrstvu dýňového pyré, posypeme bylinkami, rozložíme vrstvu lasagní, na ně vrstvu bešamelu, plátky opečené dýně a posypeme parmazánem. Opět dáme vrstvu těstovin a na ně pyré s bylinkami, těstoviny, bešamel s parmazánem a plátky dýně. Povrch posypeme dýňovými semínky a pečeme při 170 °C asi 30 minut.