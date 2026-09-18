Lasagne s dýní a česnekem: Recept s bešamelem, šalvějí a parmazánem

1 hodnocení (5,0)

Dýni v tomto receptu využijeme hned dvěma způsoby, část upečeme s česnekem a rozmixujeme na pyré, zbytek nakrájíme na plátky a opečeme na pánvi. Společně s bešamelem, bylinkami a parmazánem pak jednotlivé vrstvy poskládáme do zapékací mísy a upečeme dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 85 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    764 KCal

    35 %

    32 %

  • Energie

    3195 KJ

    35 %

    32 %

  • Sacharidy

    87,1 g

    99 %

    87 %

  • Vláknina

    8,4 g

    28 %

    28 %

  • Bílkoviny

    23,7 g

    38 %

    35 %

  • Tuky

    33,7 g

    52 %

    48 %

  • nasycené

    18,5 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni zbavíme semínek, asi 1 nakrájíme na tenké plátky a zbytek na malé kousky. Kousky dáme na plech spolu se stroužky česneku a smícháme s trochou oleje, solí a pepřem. Pečeme při 180 °C asi 20 minut doměkka.
  2. Plátky dýně opečeme na oleji v pánvi z obou stran dozlatova, osolíme. V hrnci rozpustíme máslo, zaprášíme moukou a zalijeme mlékem, za stálého míchání vaříme 20 minut, osolíme a opepříme.
  3. Upečenou dýni rozmixujeme na pyré, zjemníme smetanou. Šalvěj a rozmarýn nasekáme najemno.
  4. Na dno zapékací mísy dáme tenkou vrstvu dýňového pyré, posypeme bylinkami, rozložíme vrstvu lasagní, na ně vrstvu bešamelu, plátky opečené dýně a posypeme parmazánem. Opět dáme vrstvu těstovin a na ně pyré s bylinkami, těstoviny, bešamel s parmazánem a plátky dýně. Povrch posypeme dýňovými semínky a pečeme při 170 °C asi 30 minut.

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Dýňové pyré nechte před vrstvením krátce zchladnout a podle potřeby ho upravte smetanou, aby nebylo příliš řídké a lasagne se po upečení nerozpadaly.

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