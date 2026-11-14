Lasagne s boloňským ragú: Italský pokrm s bešamelem a parmazánem

160 hodnocení (4,5)

Italská klasika, která u jídelního stolu spolehlivě zaboduje u celé rodiny. Voňavé boloňské ragú pomalu tažené se zeleninou a vínem, sametový máslový bešamel a spousta parmazánu vytvoří po zapečení dokonalou krustu a šťavnaté vrstvy, kterým jde jen těžko odolat.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Bešamel:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1221 KCal

    56 %

    51 %

  • Energie

    5110 KJ

    56 %

    51 %

  • Sacharidy

    93,3 g

    106 %

    93 %

  • Vláknina

    18,8 g

    63 %

    63 %

  • Bílkoviny

    63,1 g

    100 %

    93 %

  • Tuky

    58,3 g

    90 %

    83 %

  • nasycené

    27,1 g

  • trans-mastné

    1,7 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Zeleninu očistíme. Cibuli, mrkev a celer nakrájíme na drobné kostičky. Slaninu nakrájíme na malé kostičky a orestujeme na olivovém oleji. Přisypeme zeleninu a krátce osmažíme. Přidáme mleté maso a protlak a společně pozvolna opečeme. Pak podlijeme vínem, promícháme a dusíme. Jako poslední přidáme rajčata. Směs ochutíme solí, pepřem, bobkovým listem a oregánem. Přilijeme vývar a základ ragú pozvolna dusíme pod pokličkou nejméně jednu hodinu.
  2. Ve větší pánvi rozpustíme máslo a za stálého míchání přidáme hladkou mouku. Krátce ji osmahneme a postupně přilijeme mléko, které rozšleháme metlou. Za stálého míchání přivedeme omáčku k varu. Vaříme asi deset minut, dokud omáčka nebude mít jemnou a hustou konzistenci. Dochutíme solí a bílým pepřem.
  3. Do zapékací misky nalijeme nízkou vrstvu bešamelové omáčky. Na bešamel rozprostřeme plátky lasagní (nemusíme je předem uvařit). Další vrstvou je opět bešamel, který překryjeme ragú, zasypeme nastrouhaným parmazánem a přiklopíme lasagnemi. Vrstvy opakujeme do zaplnění misky. Poslední vrstvu lasagní potřeme jenom bešamelem a zasypeme sýrem.
  4. Naplněnou zapékací misku dáme do trouby předehřáté na 180°C a pečeme 35-40 minut. Před podáváním necháme 10 minut odstát, abychom se lasagne daly lépe nakrájet.

Kuchyňská kalkulačka

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Po upečení je důležité nechat lasagne alespoň 10 minut stát, aby se vrstvy zpevnily a šly krásně krájet na úhledné porce.

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