Ingredience
Postup
- Zeleninu očistíme. Cibuli, mrkev a celer nakrájíme na drobné kostičky. Slaninu nakrájíme na malé kostičky a orestujeme na olivovém oleji. Přisypeme zeleninu a krátce osmažíme. Přidáme mleté maso a protlak a společně pozvolna opečeme. Pak podlijeme vínem, promícháme a dusíme. Jako poslední přidáme rajčata. Směs ochutíme solí, pepřem, bobkovým listem a oregánem. Přilijeme vývar a základ ragú pozvolna dusíme pod pokličkou nejméně jednu hodinu.
- Ve větší pánvi rozpustíme máslo a za stálého míchání přidáme hladkou mouku. Krátce ji osmahneme a postupně přilijeme mléko, které rozšleháme metlou. Za stálého míchání přivedeme omáčku k varu. Vaříme asi deset minut, dokud omáčka nebude mít jemnou a hustou konzistenci. Dochutíme solí a bílým pepřem.
- Do zapékací misky nalijeme nízkou vrstvu bešamelové omáčky. Na bešamel rozprostřeme plátky lasagní (nemusíme je předem uvařit). Další vrstvou je opět bešamel, který překryjeme ragú, zasypeme nastrouhaným parmazánem a přiklopíme lasagnemi. Vrstvy opakujeme do zaplnění misky. Poslední vrstvu lasagní potřeme jenom bešamelem a zasypeme sýrem.
- Naplněnou zapékací misku dáme do trouby předehřáté na 180°C a pečeme 35-40 minut. Před podáváním necháme 10 minut odstát, abychom se lasagne daly lépe nakrájet.