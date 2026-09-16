Kynutý švestkový závin: Recept s ořechovou náplní, pistáciemi a čokoládou

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Kynuté těsto rozválíme, potřeme ořechovou náplní a poklademe půlkami švestek. Závin stočíme, upečeme v kulaté formě a po vychladnutí ozdobíme rozpuštěnou čokoládou, pistáciemi a kandovanými třešněmi.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

bez kynutí a odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    263 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1102 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    31,7 g

    36 %

    32 %

  • Vláknina

    2,2 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    5,4 g

    9 %

    8 %

  • Tuky

    12,1 g

    19 %

    17 %

  • nasycené

    1,7 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme do mísy, promícháme se sušeným droždí, solí, citronovou kůrou a cukrem. K suché směsi přidáme teplé mléko, vejce a olej. Vypracujeme vláčné a necháme na teplém místě asi 90 minut kynout.
  2. Mléko, cukr, máslo a najemno nastrouhané ořechy vaříme do zhoustnutí. Ochutíme skořicí a rumem. Necháme vychladnout.
  3. Vykynuté těsto zlehka propracujeme a rozválíme na obdélník o tloušťce asi 5 mm. Po celé ploše těsta rozetřeme náplň a na ni rozložíme půlky švestek. Svineme do závinu a přeneseme do olejem vymazané kulaté formy o průměru cca 30 cm. Závin posypeme nasekanými pistáciemi a před pečením necháme asi 15 minut odležet.
  4. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 45 minut. Po upečení necháme závin vychladnout ve formě a pak přemístíme na mřížku. Čokoládu rozpustíme a pomocí papírového kornoutku nebo cukrářského sáčku závin přestříkáme. Nakonec dozdobíme kandovanými třešněmi.

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Švestky vybírejte spíš pevnější a dobře vyzrálé, aby během pečení nepustily do závinu příliš mnoho šťávy.

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