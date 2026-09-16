Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme do mísy, promícháme se sušeným droždí, solí, citronovou kůrou a cukrem. K suché směsi přidáme teplé mléko, vejce a olej. Vypracujeme vláčné a necháme na teplém místě asi 90 minut kynout.
- Mléko, cukr, máslo a najemno nastrouhané ořechy vaříme do zhoustnutí. Ochutíme skořicí a rumem. Necháme vychladnout.
- Vykynuté těsto zlehka propracujeme a rozválíme na obdélník o tloušťce asi 5 mm. Po celé ploše těsta rozetřeme náplň a na ni rozložíme půlky švestek. Svineme do závinu a přeneseme do olejem vymazané kulaté formy o průměru cca 30 cm. Závin posypeme nasekanými pistáciemi a před pečením necháme asi 15 minut odležet.
- Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 45 minut. Po upečení necháme závin vychladnout ve formě a pak přemístíme na mřížku. Čokoládu rozpustíme a pomocí papírového kornoutku nebo cukrářského sáčku závin přestříkáme. Nakonec dozdobíme kandovanými třešněmi.