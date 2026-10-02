Kynutý skořicový pletenec: Voňavé pečení ke kávě

135 hodnocení (4,5)

Nadýchané kynuté těsto, máslo, hnědý cukr a skořice jsou osvědčená kombinace, která se hodí hlavně na víkendové pečení. Pletenec je krásně vláčný uvnitř a na povrchu se během pečení vytvoří voňavá skořicová vrstva. Nejlépe chutná ještě lehce vlažný, jen tak pocukrovaný.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

bez kynutí, odpočinutí a chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

20 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    223 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    933 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    34,2 g

    39 %

    34 %

  • Vláknina

    2,3 g

    8 %

    8 %

  • Bílkoviny

    4,5 g

    7 %

    7 %

  • Tuky

    7,1 g

    11 %

    10 %

  • nasycené

    4,0 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z droždí, lžíce krupicového cukru, poloviny vlažného mléka a dvou lžic mouky připravíme kvásek.
  2. Do mísy prosejeme zbylou mouku, přidáme zbylý krupicový cukr, vykynutý kvásek, žloutky, sůl, 50 g zchladlého rozpuštěného másla a vypracujeme vláčné těsto. Zakryté ho necháme na teplém místě asi 40 minut kynout.
  3. Poté těsto zlehka propracujeme a rozdělíme na 2 díly. Každý kus rozválíme na čtvercový plát (cca 40 x 40 cm) silný asi 5 mm. Zakryjeme je utěrkou a necháme asi 20 minut odpočinout.
  4. Pláty těsta potřeme zbylým rozpuštěným máslem a posypeme hnědým cukrem smíchaným se skořicí. Svineme je do rolád a rozkrojíme podélně na poloviny (nedokrajujeme až do konce, aby prameny zůstaly spojené). Vždy dva prameny stočíme řeznými stranami nahoru do pletence a konce spojíme. Dáme je na plech s pečicím papírem a necháme dalších 20 minut kynout.
  5. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 40 minut. Po upečení přendáme na kovovou mřížku a necháme vychladnout. Před podáváním můžeme lehce pocukrovat.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Skořicovou náplň rozetřeme až na odpočaté pláty těsta, aby se při stáčení zbytečně netrhaly a pletenec si zachoval pěkný tvar.

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