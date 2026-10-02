Ingredience
Postup
- Z droždí, lžíce krupicového cukru, poloviny vlažného mléka a dvou lžic mouky připravíme kvásek.
- Do mísy prosejeme zbylou mouku, přidáme zbylý krupicový cukr, vykynutý kvásek, žloutky, sůl, 50 g zchladlého rozpuštěného másla a vypracujeme vláčné těsto. Zakryté ho necháme na teplém místě asi 40 minut kynout.
- Poté těsto zlehka propracujeme a rozdělíme na 2 díly. Každý kus rozválíme na čtvercový plát (cca 40 x 40 cm) silný asi 5 mm. Zakryjeme je utěrkou a necháme asi 20 minut odpočinout.
- Pláty těsta potřeme zbylým rozpuštěným máslem a posypeme hnědým cukrem smíchaným se skořicí. Svineme je do rolád a rozkrojíme podélně na poloviny (nedokrajujeme až do konce, aby prameny zůstaly spojené). Vždy dva prameny stočíme řeznými stranami nahoru do pletence a konce spojíme. Dáme je na plech s pečicím papírem a necháme dalších 20 minut kynout.
- Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 40 minut. Po upečení přendáme na kovovou mřížku a necháme vychladnout. Před podáváním můžeme lehce pocukrovat.