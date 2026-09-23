Ingredience
Postup
- Do misky nasypeme mouku, uděláme do ní důlek, nalijeme do něj část vlažného piva a přidáme rozdrobené droždí. Necháme asi 10 minut kynout, pak přidáme žloutek, zbylé pivo, rozpuštěné máslo, osolíme, promícháme a vypracujeme hladké těsto. To necháme pod utěrkou asi 60 minut kynout na teplém místě.
- Vykynuté těsto rozválíme na placku, vykrojíme asi 8 trojúhelníků, zabalíme je do tvaru rohlíku, přendáme na plech vyložený pečicím papírem, necháme asi 15 minut nakynout a poté pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 20 minut.
- Mezitím rozmačkáme v misce hermelín najemno, přilijeme pivo, přimícháme šunku nakrájenou na kostičky, vmícháme zakysanou smetanu, osolíme, opepříme, přisypeme pálivou papriku a promícháme. Rohlíky podáváme s hermelínovou pomazánkou a před podáváním můžeme posypat například čerstvou pažitkou.