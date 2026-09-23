Kynuté pivní rohlíky s hermelínovou pomazánkou: Recept se šunkou a pažitkou

126 hodnocení (4,4)

Do kynutého těsta na tyto rohlíky přidáme místo části tekutiny pivo, které použijeme také do hermelínové pomazánky. Rohlíky upečeme dozlatova a podáváme je s pomazánkou z hermelínu, šunky a zakysané smetany, kterou dochutíme pálivou paprikou. Nakonec můžeme přidat čerstvou pažitku.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

bez doby kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na těsto:

Na pomazánku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    794 KCal

    36 %

    33 %

  • Energie

    3323 KJ

    36 %

    33 %

  • Sacharidy

    92,7 g

    105 %

    93 %

  • Vláknina

    5,5 g

    18 %

    18 %

  • Bílkoviny

    33,1 g

    52 %

    49 %

  • Tuky

    28,4 g

    44 %

    41 %

  • nasycené

    16,5 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Do misky nasypeme mouku, uděláme do ní důlek, nalijeme do něj část vlažného piva a přidáme rozdrobené droždí. Necháme asi 10 minut kynout, pak přidáme žloutek, zbylé pivo, rozpuštěné máslo, osolíme, promícháme a vypracujeme hladké těsto. To necháme pod utěrkou asi 60 minut kynout na teplém místě.
  2. Vykynuté těsto rozválíme na placku, vykrojíme asi 8 trojúhelníků, zabalíme je do tvaru rohlíku, přendáme na plech vyložený pečicím papírem, necháme asi 15 minut nakynout a poté pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 20 minut.
  3. Mezitím rozmačkáme v misce hermelín najemno, přilijeme pivo, přimícháme šunku nakrájenou na kostičky, vmícháme zakysanou smetanu, osolíme, opepříme, přisypeme pálivou papriku a promícháme. Rohlíky podáváme s hermelínovou pomazánkou a před podáváním můžeme posypat například čerstvou pažitkou.

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převod jednotek v kuchyni

Pivo do těsta přilévejte vlažné, ne horké, aby příliš vysoká teplota nepoškodila droždí.

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