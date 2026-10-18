Kynuté dýňové rolky: Podzimní pečení s drobenkou a sladkou polevou

7 hodnocení (4,6)

Dýně se skvěle hodí i do kynutého těsta a tyhle rolky jsou toho důkazem. Jsou krásně vláčné, voňavé a navrch mají křupavou drobenku a sladkou polevu. K odpolední kávě nebo čaji jsou jako dělané.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na drobenku:

Na polevu:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    395 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1653 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    63,6 g

    72 %

    64 %

  • Vláknina

    2,6 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    6,6 g

    11 %

    10 %

  • Tuky

    12,2 g

    19 %

    17 %

  • nasycené

    5,9 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vydlabanou a nakrájenou dýni pečeme při 200 °C asi 40 minut, necháme vychladnout a rozmixujeme dohladka. Do misky nalijeme mléko, přidáme rozdrobené droždí, 2 lžíce cukru a 1 lžíci mouky, promícháme a necháme vzejít kvásek.
  2. Do mísy prosejeme zbylou mouku, přidáme zbytek cukru, 180 g dýňového pyré, vejce, olej a kvásek. Vypracujeme na těsto, zakryjeme fólií a necháme kynout do dvojnásobného objemu asi 60 minut.
  3. Mezitím v misce promícháme všechny ingredience na náplň. Po vykynutí těsto zlehka propracujeme a vyválíme na obdélník cca 45×35 cm, potřeme náplní, srolujeme a nakrájíme na 12 rolek, které vyskládáme s rozestupy do vymazané formy, zakryjeme a necháme 30 minut kynout.
  4. Suroviny na drobenku propracujeme mezi prsty, nasypeme na rolky a pečeme při 170 °C cca 30 minut. Po vychladnutí polijeme rolky polevou připravenou smícháním cukru, rozpuštěného másla, mléka a sirupu.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Dýňové pyré si můžeme připravit předem a uložit do lednice, případně ho zamrazit v menších porcích.

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