Ingredience
Postup
- Vydlabanou a nakrájenou dýni pečeme při 200 °C asi 40 minut, necháme vychladnout a rozmixujeme dohladka. Do misky nalijeme mléko, přidáme rozdrobené droždí, 2 lžíce cukru a 1 lžíci mouky, promícháme a necháme vzejít kvásek.
- Do mísy prosejeme zbylou mouku, přidáme zbytek cukru, 180 g dýňového pyré, vejce, olej a kvásek. Vypracujeme na těsto, zakryjeme fólií a necháme kynout do dvojnásobného objemu asi 60 minut.
- Mezitím v misce promícháme všechny ingredience na náplň. Po vykynutí těsto zlehka propracujeme a vyválíme na obdélník cca 45×35 cm, potřeme náplní, srolujeme a nakrájíme na 12 rolek, které vyskládáme s rozestupy do vymazané formy, zakryjeme a necháme 30 minut kynout.
- Suroviny na drobenku propracujeme mezi prsty, nasypeme na rolky a pečeme při 170 °C cca 30 minut. Po vychladnutí polijeme rolky polevou připravenou smícháním cukru, rozpuštěného másla, mléka a sirupu.