Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí

17 hodnocení (4,5)

Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí a trochou rumu. Buchty před pečením naskládáme do máslem vymazané formy a každou ze všech stran potřeme máslem, díky tomu se po upečení snadno oddělují.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na těsto:

Na makovou náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    187 KCal

    9 %

    8 %

  • Energie

    784 KJ

    9 %

    8 %

  • Sacharidy

    18,8 g

    21 %

    19 %

  • Vláknina

    3,6 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    5,7 g

    9 %

    8 %

  • Tuky

    8,8 g

    14 %

    13 %

  • nasycené

    2,7 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z droždí, části cukru a vlažného mléka připravíme kvásek. Mouku, cukr, vejce, zbylé vlažné mléko, vykynutý kvásek a ostatní přísady zlehka propracujeme, nakonec přidáme rozpuštěné vlažné máslo a vypracujeme hladké těsto. Necháme na teplém místě kynout asi 40 minut.
  2. Mléko s mákem, cukrem a máslem krátce povaříme a necháme vychladnout. Poté ochutíme skořicí a rumem. Těsto rozdělíme na 16 dílů. Každý naplníme lžící makové náplně a důkladně zabalíme. Naskládáme do zapékací mísy, kterou vymažeme rozpuštěným máslem, ze všech stran potřeme také buchty.
  3. Buchty necháme asi 15 minut v teple kynout. Poté je pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout v pekáčku a vyklopíme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Buchty skládejte do formy těsně vedle sebe a před pečením je ještě nechte krátce dokynout, budou pak po upečení nadýchanější.

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