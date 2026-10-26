Ingredience
Postup
- Z droždí, části cukru a vlažného mléka připravíme kvásek. Mouku, cukr, vejce, zbylé vlažné mléko, vykynutý kvásek a ostatní přísady zlehka propracujeme, nakonec přidáme rozpuštěné vlažné máslo a vypracujeme hladké těsto. Necháme na teplém místě kynout asi 40 minut.
- Mléko s mákem, cukrem a máslem krátce povaříme a necháme vychladnout. Poté ochutíme skořicí a rumem. Těsto rozdělíme na 16 dílů. Každý naplníme lžící makové náplně a důkladně zabalíme. Naskládáme do zapékací mísy, kterou vymažeme rozpuštěným máslem, ze všech stran potřeme také buchty.
- Buchty necháme asi 15 minut v teple kynout. Poté je pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout v pekáčku a vyklopíme.