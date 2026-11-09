Květákový steak: Šťavnaté zeleninové plátky s pečenými bramborami a svěžím dresinkem

1 hodnocení (4,0)

Objevte kouzlo zeleninových steaků, které vás překvapí svou chutí a křupavou strukturou. Voňavý květák opečený na másle a bylinkách, doplněný o jemné brambory s pažitkou a křupavou zeleninovou salsu s citronovou šťávou, představuje dokonalou lehkou a moderní večeři.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dip:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    443 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1854 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    31,1 g

    35 %

    31 %

  • Vláknina

    8,9 g

    30 %

    30 %

  • Bílkoviny

    10,0 g

    16 %

    15 %

  • Tuky

    29,0 g

    45 %

    41 %

  • nasycené

    5,8 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Květák uvaříme v osolené vodě do poloměkka. Vyjmeme, necháme okapat a podélně nakrájíme na 2 cm silné plátky.
  2. Jednotlivé plátky osolíme, opepříme a posypeme nasekaným tymiánem s petrželkou, opečeme je v pánvi na oleji na mírném ohni z obou stran dozlatova, ke konci opékání přidáme máslo.
  3. Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě a posypeme najemno nasekanou pažitkou. Papriku, cibulku a česnek nakrájíme najemno, smícháme s olivový olejem, citronovou šťávou, solí a pepřem. Nalijeme na steaky a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ještě výraznější chuť můžete do zeleninové salsy přidat lžičku kaparů nebo pár kapek chilli oleje.

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