Ingredience
Postup
- Květák uvaříme v osolené vodě do poloměkka. Vyjmeme, necháme okapat a podélně nakrájíme na 2 cm silné plátky.
- Jednotlivé plátky osolíme, opepříme a posypeme nasekaným tymiánem s petrželkou, opečeme je v pánvi na oleji na mírném ohni z obou stran dozlatova, ke konci opékání přidáme máslo.
- Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě a posypeme najemno nasekanou pažitkou. Papriku, cibulku a česnek nakrájíme najemno, smícháme s olivový olejem, citronovou šťávou, solí a pepřem. Nalijeme na steaky a podáváme.