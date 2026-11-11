Kuřecí rizoto s hráškem: Krémové krémové rizoto s parmazánem a smetanou

1 hodnocení (4,0)

Dopřejte si krémové rizoto italského střihu, které si vás získá svou sametovou texturou, svěžím hráškem a Šťavnatým kuřecím masem. Spojení bílého vína, tymiánu, jemné smetany a parmazánu vytvoří neodolatelný pokrm, který připravíte v jednom hrnci a potěší celou rodinu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    435 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1821 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    39,4 g

    45 %

    39 %

  • Vláknina

    2,6 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    20,4 g

    32 %

    30 %

  • Tuky

    19,6 g

    30 %

    28 %

  • nasycené

    9,0 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Olej nahřejeme v pánvi, opečeme na něm najemno nasekanou cibuli s česnekem, přidáme rýži a restujeme dalších 5 minut, podlijeme vínem a necháme zredukovat. Jakmile se víno odpaří, přiléváme postupně zeleninový vývar, po vyvaření přidáme vždy další vývar až do spotřebování veškerého vývaru.
  2. Do rýže přidáme nakrájené maso, hrášek, tymián a promícháme. Nakonec přilijeme smetanu, přimícháme máslo s parmazánen, osolíme a opepříme.
  3. Rizoto rozdělíme do talířů, dozdobíme klíčky a ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Po vmíchání másla a parmazánu hrnec odstavte, přikryjte pokličkou a nechte rizoto ještě 2 minuty odpočinout, aby se všechny chutě krásně spojily.

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