Ingredience
Postup
- Olej nahřejeme v pánvi, opečeme na něm najemno nasekanou cibuli s česnekem, přidáme rýži a restujeme dalších 5 minut, podlijeme vínem a necháme zredukovat. Jakmile se víno odpaří, přiléváme postupně zeleninový vývar, po vyvaření přidáme vždy další vývar až do spotřebování veškerého vývaru.
- Do rýže přidáme nakrájené maso, hrášek, tymián a promícháme. Nakonec přilijeme smetanu, přimícháme máslo s parmazánen, osolíme a opepříme.
- Rizoto rozdělíme do talířů, dozdobíme klíčky a ihned podáváme.