Kuře pečené na zelí: Recept s červenou cibulí, kapary a hořčičnou marinádou

1 hodnocení (5,0)

Celé kuře upečeme na plechu společně s klínky zelí, červenou cibulí, kapary a rozmarýnem. Maso před pečením potřeme marinádou z hořčice, česneku, octa a kmínu, která se při pečení spojí se šťávou ze zeleniny.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    624 KCal

    28 %

    26 %

  • Energie

    2609 KJ

    28 %

    26 %

  • Sacharidy

    9,5 g

    11 %

    10 %

  • Vláknina

    5,1 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    36,3 g

    58 %

    53 %

  • Tuky

    49,6 g

    76 %

    71 %

  • nasycené

    12,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Troubu předehřejeme na 200°C. Na marinádu si v malé misce smícháme 100 ml olivového oleje s hořčicí, česnekem, octem a kmínem. Ochutíme solí a pepřem. Zelí podélně rozpůlíme a každou polovinu nakrájíme na klínky, asi 2 cm silné.
  2. Klínky zelí rovnoměrně přendáme v jedné vrstvě na velký plech. Polovinou marinády potřeme všechny klínky, poté opatrně otočíme a potřeme zbývající marinádou. Ochutíme solí a pepřem. Na samostatném plechu potřeme kolečka červené cibule z obou stran olivovým olejem, osolíme a opepříme.
  3. Kolečka cibule poklademe na zelí. Navrch rovnoměrně přidáme kapary a rozložíme rozmarýn. V malé misce smícháme koriandr a kmín s 1 lžící soli a 11 lžičky pepře. Kuře z vrchu nařízneme mezi prsíčky po celé délce, rozevřeme, zploštíme a položíme ho na zeleninu kůží nahoru.
  4. Poté jej z obou stran pokapeme olivovým olejem a celé kuře potřeme marinádou. Vložíme do trouby a pečeme, dokud kuře není propečené a zelí měkké, asi 35 až 40 minut. V polovině pečení maso i zeleninu potřeme zbylou hořčičnou marinádou a dopečeme dozlatova.

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Zelí nakrájejte na stejně silné klínky a rozložte je v jedné vrstvě, aby se během pečení rovnoměrně propeklo a na okrajích získalo zlatavou barvu

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