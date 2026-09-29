Ingredience
Postup
- Troubu předehřejeme na 200°C. Na marinádu si v malé misce smícháme 100 ml olivového oleje s hořčicí, česnekem, octem a kmínem. Ochutíme solí a pepřem. Zelí podélně rozpůlíme a každou polovinu nakrájíme na klínky, asi 2 cm silné.
- Klínky zelí rovnoměrně přendáme v jedné vrstvě na velký plech. Polovinou marinády potřeme všechny klínky, poté opatrně otočíme a potřeme zbývající marinádou. Ochutíme solí a pepřem. Na samostatném plechu potřeme kolečka červené cibule z obou stran olivovým olejem, osolíme a opepříme.
- Kolečka cibule poklademe na zelí. Navrch rovnoměrně přidáme kapary a rozložíme rozmarýn. V malé misce smícháme koriandr a kmín s 1 lžící soli a 11 lžičky pepře. Kuře z vrchu nařízneme mezi prsíčky po celé délce, rozevřeme, zploštíme a položíme ho na zeleninu kůží nahoru.
- Poté jej z obou stran pokapeme olivovým olejem a celé kuře potřeme marinádou. Vložíme do trouby a pečeme, dokud kuře není propečené a zelí měkké, asi 35 až 40 minut. V polovině pečení maso i zeleninu potřeme zbylou hořčičnou marinádou a dopečeme dozlatova.