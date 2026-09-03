Ingredience
Postup
- Maso smícháme s nakrájenou cibulí, kořením, vejcem, hořčicí, brusinkami a třetinou slaniny. Směs vytvarujeme na šišku.
- Na oleji opečeme zbylou slaninu, přidáme nakrájenou cibuli a zeleninu. Orestujeme dozlatova, přidáme cukr a necháme rozpustit. Na hotový základ položíme sekanou a podlijeme vývarem, přidáme koření. Pečeme v troubě při 180 °C asi 60 minut.
- Upečené maso vyndáme, z omáčky odstraníme koření a propasírujeme ji. Smetany smícháme s moukou a přimícháme do omáčky, krátce povaříme, dochutíme cukrem s citronovou šťávou.
- Jáhly propláchneme vodou a vsypeme do 400 ml osolené vroucí vody. Vaříme pod pokličkou asi 20 minut, odstavíme a necháme zchladnout.
- Uvařené jáhly smícháme s vejci, nasekanou petrželkou a moukou tak, aby vznikla lepivá, ale ne příliš tuhá hmota. Těsto tvarujeme na kuličky, které obalíme v hladké mouce a vaříme v páře asi 20 minut. Knedlíky podáváme s plátky masa a omáčkou.