Krůtí sekaná svíčková s jáhlovým knedlíkem: Lehčí varianta české klasiky

1 hodnocení (4,0)

Svíčková nemusí vždy znamenat hovězí maso a klasický houskový knedlík. V této odlehčené verzi se podává krůtí sekaná s kořenovou zeleninou, smetanovou omáčkou a domácími jáhlovými knedlíky.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na omáčku:

Na knedlík:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    815 KCal

    37 %

    34 %

  • Energie

    3409 KJ

    37 %

    34 %

  • Sacharidy

    60,8 g

    69 %

    61 %

  • Vláknina

    4,7 g

    16 %

    16 %

  • Bílkoviny

    54,9 g

    87 %

    81 %

  • Tuky

    37,9 g

    58 %

    54 %

  • nasycené

    13,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso smícháme s nakrájenou cibulí, kořením, vejcem, hořčicí, brusinkami a třetinou slaniny. Směs vytvarujeme na šišku.
  2. Na oleji opečeme zbylou slaninu, přidáme nakrájenou cibuli a zeleninu. Orestujeme dozlatova, přidáme cukr a necháme rozpustit. Na hotový základ položíme sekanou a podlijeme vývarem, přidáme koření. Pečeme v troubě při 180 °C asi 60 minut.
  3. Upečené maso vyndáme, z omáčky odstraníme koření a propasírujeme ji. Smetany smícháme s moukou a přimícháme do omáčky, krátce povaříme, dochutíme cukrem s citronovou šťávou.
  4. Jáhly propláchneme vodou a vsypeme do 400 ml osolené vroucí vody. Vaříme pod pokličkou asi 20 minut, odstavíme a necháme zchladnout.
  5. Uvařené jáhly smícháme s vejci, nasekanou petrželkou a moukou tak, aby vznikla lepivá, ale ne příliš tuhá hmota. Těsto tvarujeme na kuličky, které obalíme v hladké mouce a vaříme v páře asi 20 minut. Knedlíky podáváme s plátky masa a omáčkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Jáhly před vařením několikrát propláchněte horkou vodou, zbavíte je tak případné nahořklé chuti.

Autoři: ,

Podobné recepty

Butter chicken: Indické kuře v krémové omáčce s rajčaty a kořením

Butter chicken je oblíbené indické jídlo, ve kterém se kuřecí maso vaří v krémové rajčatové omáčce...

Čevabčiči se salátkem: Šťavnaté masové válečky s čerstvou zeleninou

Čevabčiči patří mezi jídla, která nevyžadují složitou přípravu, ale na talíři fungují skvěle....

Plněné krůtí rolky: Se slaninou, pórkem a bylinkovými šťouchanými bramborami

Krůtí maso nemusí být jen rychle opečený plátek na pánvi. V tomto receptu ho naplníme pórkem a...

Gratinované brambory s uzeným: Klasika z jednoho pekáče

Spojení tenkých plátků brambor, šťavnatého uzeného masa a poctivé vrstvy rozpuštěného sýra funguje...

Slepice s křenovou omáčkou: Poctivá klasika s nadýchaným houskovým knedlíkem

Pomalým dušením získá slepičí maso dokonalou křehkost a silnou chuť, kterou skvěle vyváží jemná...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.