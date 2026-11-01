Krupicová kaše s kokosem: Sladká snídaně s čokoládou a medem

182 hodnocení (4,4)

Hledáte tip na rychlou, hřejivou a neuvěřitelně voňavou snídani nebo sladkou večeři? Tato jemná krupicová kaše obohacená o mletý kokos, poctivé máslo, med a křupavou čokoládu povýší obyčejnou klasiku na dokonalý kulinářský zážitek, který si zamilují malí i velcí.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 15 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    617 KCal

    28 %

    26 %

  • Energie

    2580 KJ

    28 %

    26 %

  • Sacharidy

    38,4 g

    44 %

    38 %

  • Vláknina

    4,1 g

    14 %

    14 %

  • Bílkoviny

    10,8 g

    17 %

    16 %

  • Tuky

    45,7 g

    70 %

    65 %

  • nasycené

    25,4 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Obě mléka smícháme s mletým kokosem a na 30 minut necháme uležet při pokojové teplotě. Pak osolíme a přivedeme k varu. Za stálého míchání do něj pozvolna přisypeme krupičku.
  2. Kaši mícháme do zhoustnutí. Na velmi mírném ohni ji necháme asi 5 minut povařit. Těsně před koncem ji osladíme medem a zjemníme 50 g másla.
  3. Krupicovou kaši rozdělíme na talíře. Posypeme ji nahrubo nasekanou čokoládou, plátky kokosu a přelijeme rozpuštěným máslem. Po dle chuti můžeme ozdobit drobným ovocem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ještě intenzivnější oříškový nádech můžete plátky kokosu před ozdobením nasucho opanit na pánvi, dokud lehce nezezlátnou.

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