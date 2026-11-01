Ingredience
Postup
- Obě mléka smícháme s mletým kokosem a na 30 minut necháme uležet při pokojové teplotě. Pak osolíme a přivedeme k varu. Za stálého míchání do něj pozvolna přisypeme krupičku.
- Kaši mícháme do zhoustnutí. Na velmi mírném ohni ji necháme asi 5 minut povařit. Těsně před koncem ji osladíme medem a zjemníme 50 g másla.
- Krupicovou kaši rozdělíme na talíře. Posypeme ji nahrubo nasekanou čokoládou, plátky kokosu a přelijeme rozpuštěným máslem. Po dle chuti můžeme ozdobit drobným ovocem.