Krémová sýrová polévka se slaninou a květákem: Recept se smetanou a čedarem

1 hodnocení (4,0)

Květákovou polévku tentokrát rozmixujeme dohladka, zjemníme smetanou a zahustíme několika druhy nastrouhaného sýra. Část květáku spolu s chlebovými krutonky a plátky slaniny upečeme v troubě a na závěr přidáme ještě čedar. Krémovou polévku tak při podávání doplní křupavá slanina, zapečený květák i domácí krutony.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 25 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1728 KCal

    79 %

    72 %

  • Energie

    7228 KJ

    79 %

    72 %

  • Sacharidy

    251,4 g

    286 %

    251 %

  • Vláknina

    26,6 g

    89 %

    89 %

  • Bílkoviny

    64,2 g

    102 %

    94 %

  • Tuky

    45,5 g

    70 %

    65 %

  • nasycené

    19,2 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V hrnci na ghí opečeme nadrobno nakrájenou cibuli. Květák očistíme a rozebereme na malé růžičky. Asi hrst jich dáme stranou. Zbylé růžičky přidáme do hrnce a několik minut pozvolna opékáme. Zalijeme vývarem, osolíme a opepříme. Vaříme doměkka.
  2. Když je květák měkký, polévku rozmixujeme tyčový mixérem na hladký krém, zjemníme smetanou, vmícháme najemno nastrouhané sýry a krátce povaříme, aby se sýr rozpustil.
  3. Den starý chléb nakrájíme na kostičky, které dáme na plech spolu s hrstí růžiček květáku, okolo vyskládáme plátky slaniny. Vše pečeme při 200 °C asi 5 minut a poté posypeme květák čedarem a dopečeme 5 minut.
  4. Polévku podáváme se slaninovými chipsy, krutony a zapečeným květákem s čedarem, můžeme ji také ozdobit čerstvě nasekanou petrželkou nebo pažitkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Sýr do rozmixované polévky přidávejte až po zjemnění smetanou a krátce ho prohřejte, aby se rovnoměrně rozpustil.

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