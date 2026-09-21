Ingredience
Postup
- V hrnci na ghí opečeme nadrobno nakrájenou cibuli. Květák očistíme a rozebereme na malé růžičky. Asi hrst jich dáme stranou. Zbylé růžičky přidáme do hrnce a několik minut pozvolna opékáme. Zalijeme vývarem, osolíme a opepříme. Vaříme doměkka.
- Když je květák měkký, polévku rozmixujeme tyčový mixérem na hladký krém, zjemníme smetanou, vmícháme najemno nastrouhané sýry a krátce povaříme, aby se sýr rozpustil.
- Den starý chléb nakrájíme na kostičky, které dáme na plech spolu s hrstí růžiček květáku, okolo vyskládáme plátky slaniny. Vše pečeme při 200 °C asi 5 minut a poté posypeme květák čedarem a dopečeme 5 minut.
- Polévku podáváme se slaninovými chipsy, krutony a zapečeným květákem s čedarem, můžeme ji také ozdobit čerstvě nasekanou petrželkou nebo pažitkou.