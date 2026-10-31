Krémová kuřecí polévka s těstovinami: Vydatný recept se zeleninou a smetanou

1 hodnocení (4,0)

Uvařte si domácí polévku, která potěší tělo i duši. Kuřecí maso, křupavá zelenina s kukuřicí a jemná smetanová omáčka vytvářejí dokonalou souhru chutí. Díky špetce kurkumy získává polévka zářivou barvu a skvělé aroma, kterému nikdo neodolá.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

bez přípravy vývaru

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    698 KCal

    32 %

    29 %

  • Energie

    2919 KJ

    32 %

    29 %

  • Sacharidy

    61,0 g

    69 %

    61 %

  • Vláknina

    20,3 g

    68 %

    68 %

  • Bílkoviny

    32,3 g

    51 %

    48 %

  • Tuky

    31,7 g

    49 %

    45 %

  • nasycené

    12,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Do hrnce nalijeme 2 litry vody, přidáme bobkový list, kuřecí maso a přivedeme k varu. Poté táhneme na mírném ohni, dokud není maso zcela měkké. Hotový vývar scedíme, maso obereme od kostí a vrátíme zpět do vývaru.
  2. Zeleninu očistíme, cibuli nakrájíme na kostičky, papriku na půlkolečka, česnek nadrobno, řapík na půlkolečka, kukuřičné klasy na kolečka.
  3. V druhém hrnci stejné velikosti na přepuštěném másle orestujeme zeleninu, zaprášíme kurkumou a hladkou moukou, zalijeme vývarem s masem, přivedeme k varu, poté teplotu stáhneme a vaříme asi 25 minut.
  4. Na posledních asi 6 minut do polévky přidáme těstoviny a dovaříme al dente, poté přimícháme smetanu, dochutíme solí s pepřem a ozdobíme kukuřicí s petrželkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud máte rádi lehce pikantní tóny, můžete spolu s česnekem přidat i špetku mletého zázvoru.

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