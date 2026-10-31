Ingredience
Postup
- Do hrnce nalijeme 2 litry vody, přidáme bobkový list, kuřecí maso a přivedeme k varu. Poté táhneme na mírném ohni, dokud není maso zcela měkké. Hotový vývar scedíme, maso obereme od kostí a vrátíme zpět do vývaru.
- Zeleninu očistíme, cibuli nakrájíme na kostičky, papriku na půlkolečka, česnek nadrobno, řapík na půlkolečka, kukuřičné klasy na kolečka.
- V druhém hrnci stejné velikosti na přepuštěném másle orestujeme zeleninu, zaprášíme kurkumou a hladkou moukou, zalijeme vývarem s masem, přivedeme k varu, poté teplotu stáhneme a vaříme asi 25 minut.
- Na posledních asi 6 minut do polévky přidáme těstoviny a dovaříme al dente, poté přimícháme smetanu, dochutíme solí s pepřem a ozdobíme kukuřicí s petrželkou.