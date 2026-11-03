Ingredience
Postup
- Na mírném ohni rozpustíme 2 lžíce másla, přidáme lístky šalvěje a krátce opékáme dokřupava. Poté je vyjmeme a dáme stranou. Do hrnce pak vložíme houby a smažíme asi 5 minut.
- Houby dáme stranou, přidáme 2 lžíce másla, nadrobno nakrájenou šalotku, nasekaný česnek a restujeme 5 minut. Pak přidáme nakrájené houby a společně opékáme asi 12 minut.
- Vmícháme dijonskou hořčici a mouku a vaříme asi 1-2 minuty. Přilijeme víno, zeleninový vývar tymián, šalvěj, sůl, pepř, muškátový oříšek a kajenský pepř. Snížíme oheň a vaříme asi 20 minut.
- Nakonec vmícháme smetanu, 10 minut prohříváme. Polévku rozmixujeme dohladka. Poté ji osolíme, opepříme a ozdobíme pečenými houbami a šalvějovými lístky.