Krémová houbová polévka: Skvělá chuť s bylinkami a smetanou

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Hledáte recept na sametově jemnou polévku? Tato krémová houbová polévka v sobě snoubí vůni čerstvých hub, šalotky, tymiánu, kapku vína a jemnou smetanu. Opečené křupavé lístky šalvěje a houbová ozdoba na závěr jí dodají nezapomenutelný šmrnc.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na polévku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    405 KCal

    18 %

    17 %

  • Energie

    1693 KJ

    18 %

    17 %

  • Sacharidy

    17,7 g

    20 %

    18 %

  • Vláknina

    7,2 g

    24 %

    24 %

  • Bílkoviny

    12,0 g

    19 %

    18 %

  • Tuky

    29,0 g

    45 %

    41 %

  • nasycené

    17,6 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na mírném ohni rozpustíme 2 lžíce másla, přidáme lístky šalvěje a krátce opékáme dokřupava. Poté je vyjmeme a dáme stranou. Do hrnce pak vložíme houby a smažíme asi 5 minut.
  2. Houby dáme stranou, přidáme 2 lžíce másla, nadrobno nakrájenou šalotku, nasekaný česnek a restujeme 5 minut. Pak přidáme nakrájené houby a společně opékáme asi 12 minut.
  3. Vmícháme dijonskou hořčici a mouku a vaříme asi 1-2 minuty. Přilijeme víno, zeleninový vývar tymián, šalvěj, sůl, pepř, muškátový oříšek a kajenský pepř. Snížíme oheň a vaříme asi 20 minut.
  4. Nakonec vmícháme smetanu, 10 minut prohříváme. Polévku rozmixujeme dohladka. Poté ji osolíme, opepříme a ozdobíme pečenými houbami a šalvějovými lístky.

Kuchyňská kalkulačka

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Pokud chcete polévku ještě více ozvláštnit, přidejte těsně před rozmixováním lžičku lanýžového oleje, houbový zážitek tím posunete na úplně novou úroveň.

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