Ingredience
Postup
- Na rozehřátém oleji restujeme nadrobno nakrájenou cibuli asi 5 minut. Poté přidáme nasekaný česnek, sušená rajčata, nakrájenou papriku a nakrájené houby spolu se všemi bylinkami.
- Společně pak restujeme dalších 7 minut. Poté zasypeme moukou a krátce zarestujeme. Přidáme uzenou papriku a vmícháme zeleninový vývar.
- Polévku necháme za stálého míchání přijít k varu a poté snížíme oheň na minimum. Necháme krátce vše provařit. Osolíme a opepříme.
- Vlijeme smetanu a promícháme. Podle chuti pak můžeme dochutit kořením či bylinkami. Podáváme například s plátkem křupavého chleba.