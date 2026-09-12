Krémová houbová polévka s hříbky: Recept se smetanou a sušenými rajčaty

1 hodnocení (5,0)

Hříbky se v této polévce spojí s cibulí, česnekem, paprikou a sušenými rajčaty, které jí dodají výraznější chuť. Zeleninový vývar a smetana pak vytvoří krémový základ, který ještě doplníme bylinkami a uzenou paprikou. Nejlépe se hodí s krajícem křupavého chleba.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 25 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    301 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1259 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    19,3 g

    22 %

    19 %

  • Vláknina

    5,0 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    7,4 g

    12 %

    11 %

  • Tuky

    21,8 g

    34 %

    31 %

  • nasycené

    10,3 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na rozehřátém oleji restujeme nadrobno nakrájenou cibuli asi 5 minut. Poté přidáme nasekaný česnek, sušená rajčata, nakrájenou papriku a nakrájené houby spolu se všemi bylinkami.
  2. Společně pak restujeme dalších 7 minut. Poté zasypeme moukou a krátce zarestujeme. Přidáme uzenou papriku a vmícháme zeleninový vývar.
  3. Polévku necháme za stálého míchání přijít k varu a poté snížíme oheň na minimum. Necháme krátce vše provařit. Osolíme a opepříme.
  4. Vlijeme smetanu a promícháme. Podle chuti pak můžeme dochutit kořením či bylinkami. Podáváme například s plátkem křupavého chleba.

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Houby před přidáním do polévky dobře očistěte, ale zbytečně je nenamáčejte ve vodě, aby do sebe nenasákly další tekutinu.

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