Krémová česnečka s parmazánem: Zahřeje a krásně zasytí

194 hodnocení (4,6)

Klasickou česnečku tentokrát připravíme trochu jinak. Česnek nejprve upečeme, takže získá jemnější a nasládlou chuť. S bramborami, parmazánem a smetanou pak vytvoří hladkou krémovou polévku. Podáváme ji s křupavými chlebovými krutony a čerstvou pažitkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

K podávání:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    393 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1643 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    45,9 g

    52 %

    46 %

  • Vláknina

    4,2 g

    14 %

    14 %

  • Bílkoviny

    12,3 g

    20 %

    18 %

  • Tuky

    15,2 g

    23 %

    22 %

  • nasycené

    9,2 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Palice česneku přepůlíme a rozložíme do zapékací formy nebo na pekáč. Osolíme, zakápneme olejem a pečeme při 180 °C doměkka.
  2. Cibuli nakrájíme na kostičky a orestujeme v hrnci na olivovém oleji, přilijeme víno a necháme vyvařit alkohol. Přidáme oloupané a na kostky nakrájené brambory, parmazán, zalijeme vývarem a vaříme do změknutí brambor.
  3. Upečený česnek vymáčkneme ze slupek přímo do polévky a společně s bramborami vše rozmixujeme ponorným mixérem dohladka. Přilijeme smetanu, hrnec vrátíme na plotnu a na mírném ohni vaříme asi 10 minut. Dochutíme solí a pepřem.
  4. Podáváme spolu s chlebovými krutony, zakápnuté olejem a posypané pažitkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Upečený česnek necháme před přidáním do polévky krátce zchladnout, aby se nám stroužky snadno vytlačily ze slupek.

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