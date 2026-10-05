Ingredience
Postup
- Palice česneku přepůlíme a rozložíme do zapékací formy nebo na pekáč. Osolíme, zakápneme olejem a pečeme při 180 °C doměkka.
- Cibuli nakrájíme na kostičky a orestujeme v hrnci na olivovém oleji, přilijeme víno a necháme vyvařit alkohol. Přidáme oloupané a na kostky nakrájené brambory, parmazán, zalijeme vývarem a vaříme do změknutí brambor.
- Upečený česnek vymáčkneme ze slupek přímo do polévky a společně s bramborami vše rozmixujeme ponorným mixérem dohladka. Přilijeme smetanu, hrnec vrátíme na plotnu a na mírném ohni vaříme asi 10 minut. Dochutíme solí a pepřem.
- Podáváme spolu s chlebovými krutony, zakápnuté olejem a posypané pažitkou.