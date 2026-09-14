Křehký švestkový koláč: Recept s tvarohem a čerstvými švestkami

1 hodnocení (5,0)

Křehké těsto, jemná tvarohová náplň a švestky tvoří jednoduchý koláč, který se hodí ke kávě i jako sladká svačina. Těsto nejprve necháme odležet v chladu, potom ho naplníme tvarohem a plátky švestek a upečeme dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 75 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    302 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1265 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    32,8 g

    37 %

    33 %

  • Vláknina

    1,1 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    9,5 g

    15 %

    14 %

  • Tuky

    14,6 g

    22 %

    21 %

  • nasycené

    8,3 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme s moučkovým cukrem a kypřicím práškem. Přidáme na kousky nakrájené máslo, vejce, kůru a zpracujeme na pevné těsto, které uložíme na hodinu do chladničky.
  2. Tvaroh smícháme s cukrem citronovou šťávou, vanilkovým cukrem a vejci.
  3. Švestky očistíme, vypeckujeme a nakrájíme na plátky. Odleželé těsto vyválíme na obdélníkový plát a vyložíme jím koláčovou obdélníkovou formu a vytvoříme 3 cm vysoký okraj.
  4. Na těsto rozetřeme tvarohovou náplň a na ni rozložíme švestky. Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 45 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a pak formu sejmeme. Posypeme kokosem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Švestky pokládejte na tvaroh slupkou dolů, při pečení tak lépe udrží tvar a nepustí tolik šťávy do náplně.

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