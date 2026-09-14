Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s moučkovým cukrem a kypřicím práškem. Přidáme na kousky nakrájené máslo, vejce, kůru a zpracujeme na pevné těsto, které uložíme na hodinu do chladničky.
- Tvaroh smícháme s cukrem citronovou šťávou, vanilkovým cukrem a vejci.
- Švestky očistíme, vypeckujeme a nakrájíme na plátky. Odleželé těsto vyválíme na obdélníkový plát a vyložíme jím koláčovou obdélníkovou formu a vytvoříme 3 cm vysoký okraj.
- Na těsto rozetřeme tvarohovou náplň a na ni rozložíme švestky. Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 45 minut. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a pak formu sejmeme. Posypeme kokosem.