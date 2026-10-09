Ingredience
Postup
- Z prosáté mouky, másla, cukru, špetky soli, žloutku a vody vypracujeme křehké těsto. Rozválíme ho mezi dvěma pečicími papíry, zhruba na průměr 28 centimetrů, a uložíme do chladu. Necháme ho 30 minut odležet.
- Mezitím oloupeme hrušky, rozpůlíme je a vykrájíme středy. Očištěné půlky nakrájíme na plátky a pokapeme citronovou šťávou.
- Plátky hrušek naskládáme na odpočinutý plát těsta. Necháme asi centimetrový okraj a ten po-sypeme mandlemi. Povrch hrušek potřeme rozpuštěným máslem a posypeme cukrem. Koláč vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme ho 25 až 30 minut, až bude těsto zlatavé a hrušky měkké.
- Džem zahřejeme v kastrůlku se lžící vody. Pak jím potřeme horký koláč. Nechte jej lehce zchladnout a můžete ho servírovat.