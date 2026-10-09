Křehká hrušková galetka: Jednoduchý koláč s mandlemi a lesklým povrchem

1 hodnocení (4,0)

Galetka je nenáročný koláč, na který nepotřebujeme formu ani složité zdobení. Křehké těsto doplníme plátky hrušek, mandlemi a trochou cukru, po upečení povrch potřeme zahřátým džemem. Výsledkem je voňavý dezert, který můžeme podávat ještě lehce teplý.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    469 KCal

    21 %

    20 %

  • Energie

    1963 KJ

    21 %

    20 %

  • Sacharidy

    49,2 g

    56 %

    49 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    6,5 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    27,3 g

    42 %

    39 %

  • nasycené

    16,0 g

  • trans-mastné

    0,8 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z prosáté mouky, másla, cukru, špetky soli, žloutku a vody vypracujeme křehké těsto. Rozválíme ho mezi dvěma pečicími papíry, zhruba na průměr 28 centimetrů, a uložíme do chladu. Necháme ho 30 minut odležet.
  2. Mezitím oloupeme hrušky, rozpůlíme je a vykrájíme středy. Očištěné půlky nakrájíme na plátky a pokapeme citronovou šťávou.
  3. Plátky hrušek naskládáme na odpočinutý plát těsta. Necháme asi centimetrový okraj a ten po-sypeme mandlemi. Povrch hrušek potřeme rozpuštěným máslem a posypeme cukrem. Koláč vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme ho 25 až 30 minut, až bude těsto zlatavé a hrušky měkké.
  4. Džem zahřejeme v kastrůlku se lžící vody. Pak jím potřeme horký koláč. Nechte jej lehce zchladnout a můžete ho servírovat.

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Aby těsto zůstalo křehké, nenecháme ho před rozválením příliš dlouho při pokojové teplotě a po vypracování ho vždy necháme odpočinout v lednici.

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