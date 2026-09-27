Králík na paprice: Recept se smetanovou omáčkou, rajčaty a česnekem

1 hodnocení (4,0)

Králičí stehna nejprve opečeme na základu ze špeku a cibule, potom je podusíme s paprikou, česnekem, rajčaty a kořením doměkka. Z výpeku připravíme hladkou smetanovou omáčku, kterou na závěr dochutíme citronovou šťávou a podáváme například s bramborovými noky.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 110 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    396 KCal

    18 %

    17 %

  • Energie

    1658 KJ

    18 %

    17 %

  • Sacharidy

    10,6 g

    12 %

    11 %

  • Vláknina

    2,6 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    56,9 g

    90 %

    84 %

  • Tuky

    13,4 g

    21 %

    19 %

  • nasycené

    5,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Špek nakrájíme na kostičky a v hrnci pomalu zahříváme. Jakmile pustí tuk, přidáme najemno nakrájenou cibuli a restujeme dozlatova.
  2. Přidáme osolená a opepřená stehna, opečeme, zasypeme paprikou a nasekaným česnekem. Vmícháme nakrájená rajčata, bobkový list, nové koření, trochu osolíme a podlijeme 500 ml vody.
  3. Pod poklicí dusíme 60 minut doměkka, v polovině vaření otočíme. Měkké maso vyndáme, do omáčky vmícháme smetanu s moukou a povaříme 10–15 minut do zhoustnutí.
  4. Vyjmeme koření, omáčku rozmixujeme, maso necháme vcelku nebo obereme.
  5. Dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem a podáváme například s bramborovými noky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Králičí maso během dušení v polovině času otočte, aby se propeklo rovnoměrně a zůstalo šťavnaté.

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