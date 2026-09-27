Ingredience
Postup
- Špek nakrájíme na kostičky a v hrnci pomalu zahříváme. Jakmile pustí tuk, přidáme najemno nakrájenou cibuli a restujeme dozlatova.
- Přidáme osolená a opepřená stehna, opečeme, zasypeme paprikou a nasekaným česnekem. Vmícháme nakrájená rajčata, bobkový list, nové koření, trochu osolíme a podlijeme 500 ml vody.
- Pod poklicí dusíme 60 minut doměkka, v polovině vaření otočíme. Měkké maso vyndáme, do omáčky vmícháme smetanu s moukou a povaříme 10–15 minut do zhoustnutí.
- Vyjmeme koření, omáčku rozmixujeme, maso necháme vcelku nebo obereme.
- Dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem a podáváme například s bramborovými noky.