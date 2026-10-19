Ingredience
Postup
- Brambory oloupeme, omyjeme a uvaříme v osolené vodě s kmínem. Poté scedíme a pod pokličkou udržujeme v teple.
- Do rozehřátého másla vmícháme cukr, ocet a mouku. Za stálého míchání necháme zpěnit jíšku. Do jíšky postupně zašleháváme po naběračkách vývar, až vytvoříme jemnou krémovou omáčku. Omytý kopr otrháme od stonků a dáme ho do misky. Nať dáme do hrnce, přiklopíme a necháme probublávat asi 20 minut.
- Do rendlíku nalijeme vodu do výšky 10 cm, promícháme s octem a přivedeme ji k varu. Vejce rozklepneme do malé misky. Jakmile voda vře mírným varem, uděláme obráceným koncem vařečky uprostřed vír a opatrně do něj vlijeme vejce. Necháme vařit 2-3 minuty, vyjmeme děrovanou naběračkou a vložíme do misky se studenou vodou.
- Z omáčky vyndáme koprovou nať. Do hrnku odebereme 2 naběračky omáčky, vmícháme do ní smetanu ke šlehání a vlijeme ji zpět do hrnce. Omáčku za stálého míchání jen lehce prohřejeme, osolíme a opepříme podle chuti.
- Do hlubokého talíře dáme vařené brambory, nalijeme omáčku a položíme zastřené vejce. Posypeme čerstvým koprem a podáváme.