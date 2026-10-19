Koprová omáčka s vejcem: Česká klasika s vařenými bramborami

181 hodnocení (4,5)

Koprová omáčka patří mezi české klasiky, které se obejdou bez složitých surovin. Jemná omáčka s koprem, smetanou a trochou octa se v tomto receptu podává s vařenými bramborami a zastřeným vejcem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    421 KCal

    19 %

    18 %

  • Energie

    1761 KJ

    19 %

    18 %

  • Sacharidy

    35,8 g

    41 %

    36 %

  • Vláknina

    3,7 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    12,6 g

    20 %

    19 %

  • Tuky

    24,5 g

    38 %

    35 %

  • nasycené

    13,6 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory oloupeme, omyjeme a uvaříme v osolené vodě s kmínem. Poté scedíme a pod pokličkou udržujeme v teple.
  2. Do rozehřátého másla vmícháme cukr, ocet a mouku. Za stálého míchání necháme zpěnit jíšku. Do jíšky postupně zašleháváme po naběračkách vývar, až vytvoříme jemnou krémovou omáčku. Omytý kopr otrháme od stonků a dáme ho do misky. Nať dáme do hrnce, přiklopíme a necháme probublávat asi 20 minut.
  3. Do rendlíku nalijeme vodu do výšky 10 cm, promícháme s octem a přivedeme ji k varu. Vejce rozklepneme do malé misky. Jakmile voda vře mírným varem, uděláme obráceným koncem vařečky uprostřed vír a opatrně do něj vlijeme vejce. Necháme vařit 2-3 minuty, vyjmeme děrovanou naběračkou a vložíme do misky se studenou vodou.
  4. Z omáčky vyndáme koprovou nať. Do hrnku odebereme 2 naběračky omáčky, vmícháme do ní smetanu ke šlehání a vlijeme ji zpět do hrnce. Omáčku za stálého míchání jen lehce prohřejeme, osolíme a opepříme podle chuti.
  5. Do hlubokého talíře dáme vařené brambory, nalijeme omáčku a položíme zastřené vejce. Posypeme čerstvým koprem a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

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Při přípravě zastřeného vejce musí voda jen mírně probublávat, jinak se bílek může roztrhnout.

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