Ingredience
Postup
- Změklé máslo utřeme s cukrem, vanilkovým cukrem a vejcem. Přimícháme mouku se sodou, kypřicím práškem a kokos. Hotové těsto rozválíme mezi dvěma pečicími papíry na obdélník 30 x 40 cm.
- Papír na povrchu odstraníme a se spodním papírem přeneseme těsto na plech, poté ho hustě propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout na papíře a rozkrojíme na dva díly 30 x 20 cm.
- Banány oloupeme a vidličkou rozmačkáme, smícháme s cukrem a s mírně rozmraženou zmrzlinou. Hmotu rozetřeme na jeden díl oplatky a přiklopíme druhým dílem oplatky. Uložíme do mrazničky nejméně na 6 hodin.
- Po zmrazení nakrájíme na malé obdélníčky (5x6 cm). Čokoládu rozpustíme na horké vodní lázni a zmrzlinu do ní namočíme, posypeme kokosem. Uložíme do mrazničky nebo ihned podáváme.