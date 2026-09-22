Kokosovo-banánová zmrzlina v oplatce: Domácí dezert s čokoládou

1 hodnocení (5,0)

Z kokosového těsta upečeme tenkou oplatku, kterou po vychladnutí rozkrojíme na dvě části. Mezi ně rozetřeme směs rozmačkaných banánů, cukru a lehce povolené zmrzliny a vše necháme několik hodin zmrazit. Hotové řezy namáčíme do rozpuštěné čokolády a posypeme strouhaným kokosem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

bez mražení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

20 PORCE +

Na oplatky:

Na zmrzlinu:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    319 KCal

    15 %

    13 %

  • Energie

    1337 KJ

    15 %

    13 %

  • Sacharidy

    36,6 g

    42 %

    37 %

  • Vláknina

    1,7 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    3,3 g

    5 %

    5 %

  • Tuky

    17,7 g

    27 %

    25 %

  • nasycené

    7,1 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Změklé máslo utřeme s cukrem, vanilkovým cukrem a vejcem. Přimícháme mouku se sodou, kypřicím práškem a kokos. Hotové těsto rozválíme mezi dvěma pečicími papíry na obdélník 30 x 40 cm.
  2. Papír na povrchu odstraníme a se spodním papírem přeneseme těsto na plech, poté ho hustě propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout na papíře a rozkrojíme na dva díly 30 x 20 cm.
  3. Banány oloupeme a vidličkou rozmačkáme, smícháme s cukrem a s mírně rozmraženou zmrzlinou. Hmotu rozetřeme na jeden díl oplatky a přiklopíme druhým dílem oplatky. Uložíme do mrazničky nejméně na 6 hodin.
  4. Po zmrazení nakrájíme na malé obdélníčky (5x6 cm). Čokoládu rozpustíme na horké vodní lázni a zmrzlinu do ní namočíme, posypeme kokosem. Uložíme do mrazničky nebo ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Oplatku před plněním nechte úplně vychladnout, jinak by se zmrzlina při roztírání příliš rychle rozpouštěla.

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