Kokosové palačinky s malinovou omáčkou: Jemné palačinky s čerstvým ovocem

1 hodnocení (5,0)

Těsto na tyto palačinky se připravuje z mléka provoněného kokosem a cukrem, takže mají jemně kokosovou chuť. Podávají se s domácí malinovou omáčkou, celými malinami a trochou medu.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 40 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

malinová omáčka:

dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    160 KCal

    7 %

    7 %

  • Energie

    669 KJ

    7 %

    7 %

  • Sacharidy

    22,3 g

    25 %

    22 %

  • Vláknina

    3,6 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    4,5 g

    7 %

    7 %

  • Tuky

    5,2 g

    8 %

    7 %

  • nasycené

    1,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mléko s kokosem a cukrem svaříme a necháme vychladnout. Potom mléko přecedíme. Vmícháme do něj nejprve vejce se špetkou soli, pak mouku. Těsto necháme 30 minut odstát v pokojové teplotě.
  2. Polovinu malin vsypeme do kastrůlku. Přidáme cukr a vodu. Na mírném ohni je svaříme do husté omáčky a propasírujeme přes sítko. Pak přidáme zbylé maliny. Zlehka promícháme, aby maliny zůstaly celé, a necháme vychladnout.
  3. Pánev na palačinky zahřejeme a potřeme slabou vrstvou přepuštěného másla. Vlijeme naběračku těsta. Krouživými pohyby ho rozlijeme po celé ploše pánve a smažíme, až těsto zatuhne. Pak palačinku obrátíme a dosmažíme. Hotovou palačinku přendáme na talíř a uchováváme v teple.
  4. Palačinky potřeme medem, poté je stočíme. Před podáváním je přelijeme malinovou omáčkou a pocukrujeme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Malinovou omáčku propasírujte ještě před přidáním celých malin, bude hladká, ale zároveň v ní zůstanou pěkné kousky ovoce.

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