Ingredience
Postup
- Mléko s kokosem a cukrem svaříme a necháme vychladnout. Potom mléko přecedíme. Vmícháme do něj nejprve vejce se špetkou soli, pak mouku. Těsto necháme 30 minut odstát v pokojové teplotě.
- Polovinu malin vsypeme do kastrůlku. Přidáme cukr a vodu. Na mírném ohni je svaříme do husté omáčky a propasírujeme přes sítko. Pak přidáme zbylé maliny. Zlehka promícháme, aby maliny zůstaly celé, a necháme vychladnout.
- Pánev na palačinky zahřejeme a potřeme slabou vrstvou přepuštěného másla. Vlijeme naběračku těsta. Krouživými pohyby ho rozlijeme po celé ploše pánve a smažíme, až těsto zatuhne. Pak palačinku obrátíme a dosmažíme. Hotovou palačinku přendáme na talíř a uchováváme v teple.
- Palačinky potřeme medem, poté je stočíme. Před podáváním je přelijeme malinovou omáčkou a pocukrujeme.