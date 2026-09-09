Ingredience
Postup
- Želatinu nasypeme do 80 ml teplé vody a necháme pět minut bobtnat. Kokosové mléko, moučko-vý cukr, vanilku a limetkovou kůru dáme do hrnce, zahříváme a mícháme, aby se cukr rozpustil. V bodu varu odstavíme a vmícháme nabobtnalou želatinu.
- Kokosový krém dáme do větší mísy, přecedíme do něj přes jemné sítko horké kokosové mléko s želatinou a promícháme metličkou. Krém rozdělíme do šesti formiček po 250 ml a dáme ztuhnout na cca 12 hodin do chladničky.
- Kousky ananasu, limetkovou šťávu a kokosový cukr promícháme a necháme 10 minut odležet. Ztuhlé panna cotty opatrně vyklopíme na talíře a ozdobíme marinovanými kousky ananasu a praženými kokosovými lupínky.