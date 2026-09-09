Kokosová panna cotta: Jemný dezert s ananasem a limetkou

1 hodnocení (5,0)

Kokosová panna cotta je jednoduchý dezert, který připravíte předem a pak už jen necháte několik hodin ztuhnout v lednici. Kokosový základ doplní vanilka a limetková kůra, při podávání ji ozdobíme marinovaným ananasem a praženými kokosovými lupínky.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 30 min

bez chlazení a tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    487 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    2038 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    45,2 g

    51 %

    45 %

  • Vláknina

    1,2 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    4,0 g

    6 %

    6 %

  • Tuky

    33,0 g

    51 %

    47 %

  • nasycené

    28,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Želatinu nasypeme do 80 ml teplé vody a necháme pět minut bobtnat. Kokosové mléko, moučko-vý cukr, vanilku a limetkovou kůru dáme do hrnce, zahříváme a mícháme, aby se cukr rozpustil. V bodu varu odstavíme a vmícháme nabobtnalou želatinu.
  2. Kokosový krém dáme do větší mísy, přecedíme do něj přes jemné sítko horké kokosové mléko s želatinou a promícháme metličkou. Krém rozdělíme do šesti formiček po 250 ml a dáme ztuhnout na cca 12 hodin do chladničky.
  3. Kousky ananasu, limetkovou šťávu a kokosový cukr promícháme a necháme 10 minut odležet. Ztuhlé panna cotty opatrně vyklopíme na talíře a ozdobíme marinovanými kousky ananasu a praženými kokosovými lupínky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Formičky před plněním lehce vypláchněte studenou vodou, panna cotta se pak bude po ztuhnutí snáze vyklápět.

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