Ingredience
Postup
- Do misky dáme 4 lžíce mouky, trochu cukru, vlažného mléka a rozdrobíme droždí. V teple necháme vzejít kvásek. V míse smícháme zbylé suroviny, přidáme polohrubou mouku, sůl, kůru, vejce, kvásek a nakonec zapracujeme zchladlé máslo s rumem. Vypracované těsto necháme zakryté kynout v teple asi 40 minut.
- Těsto rozválíme na pomoučněném vále na 1 cm výšku, vykrájíme kolečka a necháme ještě krátce kynout.
- Koblížky vkládáme do rozpáleného oleje a během smažení otočíme, necháme okapat na papírové utěrce. Pomocí cukrářského sáčku s hladkou trubičkou naplníme koblihy džemem.