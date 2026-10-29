Koblihy s džemem: Nadýchané domácí pečivo jako od babičky

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Voní po másle, rumu a citrónové kůře a na patře se doslova rozplývají. Tyto domácí koblihy plněné džemem sice vyžadují trochu trpělivosti při kynutí, ale výsledek stojí za to.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

25 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    134 KCal

    6 %

    6 %

  • Energie

    563 KJ

    6 %

    6 %

  • Sacharidy

    23,2 g

    26 %

    23 %

  • Vláknina

    1,0 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    3,4 g

    5 %

    5 %

  • Tuky

    2,5 g

    4 %

    4 %

  • nasycené

    1,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Do misky dáme 4 lžíce mouky, trochu cukru, vlažného mléka a rozdrobíme droždí. V teple necháme vzejít kvásek. V míse smícháme zbylé suroviny, přidáme polohrubou mouku, sůl, kůru, vejce, kvásek a nakonec zapracujeme zchladlé máslo s rumem. Vypracované těsto necháme zakryté kynout v teple asi 40 minut.
  2. Těsto rozválíme na pomoučněném vále na 1 cm výšku, vykrájíme kolečka a necháme ještě krátce kynout.
  3. Koblížky vkládáme do rozpáleného oleje a během smažení otočíme, necháme okapat na papírové utěrce. Pomocí cukrářského sáčku s hladkou trubičkou naplníme koblihy džemem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Smažte koblihy zpočátku pod pokličkou, aby se uvnitř dobře propekly a vyrostl jim typický světlý proužek, po otočení už dopékejte odkryté.

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