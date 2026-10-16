Ingredience
Postup
- Maso odblaníme, omyjeme a nakrájíme na nudličky. Česnek oloupeme a prolisujeme do mísy. Přidáme nudličky masa, osolíme je, opepříme a pokapeme worcesterovou omáčkou. Vše promícháme a necháme hodinu rozležet.
- Mezitím oloupeme cibuli a nakrájíme ji na měsíčky. Jarní cibulky a chilli papričky očistíme a nakrájíme na kolečka.
- Ve velké hluboké pánvi zahřejeme 3 lžíce oleje a marinované maso v něm zprudka orestujeme. Vyjmeme a odložíme stranou. Do výpeku v pánvi přidáme další 3 lžíce oleje, zahřejeme ho, přisypeme cibuli a restujeme ji 5 minut. Pak do ní vrátíme maso, přidáme rajský protlak (nebo kečup) a nasekané chilli papričky. Zalijeme vývarem a společně vaříme 10 minut.
- Nakonec podle chuti přisolíme, lehce osladíme (jen při použití rajského protlaku) a přisypeme naťovou cibulku. Krátce povaříme a podáváme s rýží.