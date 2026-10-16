Katův šleh z hovězího masa: Pikantní směs s cibulí a chilli

118 hodnocení (4,4)

Hovězí nudličky nejprve naložíme do česneku, pepře a worcesterové omáčky, aby získaly výraznější chuť. Pak je zprudka opečeme a krátce podusíme s cibulí, rajčatovým protlakem a chilli papričkami. Množství chilli si upravíme podle toho, jak ostré jídlo máme rádi, a podáváme s rýží.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    506 KCal

    23 %

    21 %

  • Energie

    2119 KJ

    23 %

    21 %

  • Sacharidy

    16,5 g

    19 %

    16 %

  • Vláknina

    3,2 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    45,5 g

    72 %

    67 %

  • Tuky

    28,6 g

    44 %

    41 %

  • nasycené

    5,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso odblaníme, omyjeme a nakrájíme na nudličky. Česnek oloupeme a prolisujeme do mísy. Přidáme nudličky masa, osolíme je, opepříme a pokapeme worcesterovou omáčkou. Vše promícháme a necháme hodinu rozležet.
  2. Mezitím oloupeme cibuli a nakrájíme ji na měsíčky. Jarní cibulky a chilli papričky očistíme a nakrájíme na kolečka.
  3. Ve velké hluboké pánvi zahřejeme 3 lžíce oleje a marinované maso v něm zprudka orestujeme. Vyjmeme a odložíme stranou. Do výpeku v pánvi přidáme další 3 lžíce oleje, zahřejeme ho, přisypeme cibuli a restujeme ji 5 minut. Pak do ní vrátíme maso, přidáme rajský protlak (nebo kečup) a nasekané chilli papričky. Zalijeme vývarem a společně vaříme 10 minut.
  4. Nakonec podle chuti přisolíme, lehce osladíme (jen při použití rajského protlaku) a přisypeme naťovou cibulku. Krátce povaříme a podáváme s rýží.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Maso restujeme po menších dávkách, aby se v pánvi opékalo dozlatova a nezačalo se dusit ve vlastní šťávě.

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