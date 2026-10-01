Ingredience
Postup
- Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na nudličky, které důkladně opepříme a osolíme. Ve velké pánvi rozehřejeme cca 2 lžíce oleje a velmi zprudka na něm orestujeme maso ze všech stran dozlatova. Pak je vyjmeme z pánve a udržujeme v teple.
- Do rozehřáté pánve přidáme trochu oleje a zprudka na něm restujeme nahrubo nakrájenou cibuli s paprikou. Vmícháme nakrájené kyselé okurky, feferonky a protlak. Ke směsi vrátíme orestované maso, ochutíme worcesterskou a sójovou omáčkou, podlijeme cca 200 ml vody a 20 až 30 minut podusíme doměkka.
- Mezitím do mísy nastrouháme očištěné brambory nastrouhané najemno, přidáme vejce, prolisovaný česnek, majoránku, mouku a dobře osolíme. Promícháme a poté postupně v dostatečné vrstvě sádla nebo oleje smažíme malé bramboráčky z obou stran dozlatova.
- Usmažené bramboráčky zbavíme přebytečného oleje na papírové utěrce a podáváme s masovou směsí.