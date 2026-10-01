Katův šleh s bramboráčky: Pikantní klasika, která zasytí

119 hodnocení (4,4)

Kousky masa, cibule, paprika, kyselé okurky a feferonky tvoří základ oblíbené pikantní směsi, která se skvěle hodí k bramboráčkům. Maso nejprve zprudka opečeme a potom necháme společně se zeleninou krátce podusit. Křupavé bramboráčky se šťavnatým masem vytvoří vydatný oběd nebo večeři.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Bramboráčky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    385 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1612 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    47,3 g

    54 %

    47 %

  • Vláknina

    5,1 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    31,8 g

    50 %

    47 %

  • Tuky

    6,6 g

    10 %

    9 %

  • nasycené

    1,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na nudličky, které důkladně opepříme a osolíme. Ve velké pánvi rozehřejeme cca 2 lžíce oleje a velmi zprudka na něm orestujeme maso ze všech stran dozlatova. Pak je vyjmeme z pánve a udržujeme v teple.
  2. Do rozehřáté pánve přidáme trochu oleje a zprudka na něm restujeme nahrubo nakrájenou cibuli s paprikou. Vmícháme nakrájené kyselé okurky, feferonky a protlak. Ke směsi vrátíme orestované maso, ochutíme worcesterskou a sójovou omáčkou, podlijeme cca 200 ml vody a 20 až 30 minut podusíme doměkka.
  3. Mezitím do mísy nastrouháme očištěné brambory nastrouhané najemno, přidáme vejce, prolisovaný česnek, majoránku, mouku a dobře osolíme. Promícháme a poté postupně v dostatečné vrstvě sádla nebo oleje smažíme malé bramboráčky z obou stran dozlatova.
  4. Usmažené bramboráčky zbavíme přebytečného oleje na papírové utěrce a podáváme s masovou směsí.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Bramboráčky smažíme v dobře rozehřátém tuku a těsto na pánev rozprostřeme do tenké vrstvy, aby byly na povrchu krásně křupavé.

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