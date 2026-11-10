Kapustová polévka s fazolemi a slaninou: Sytá a hřejivá zimní polévka

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Dopřejte si misku plnou hřejivé polévky, která v sobě snoubí křupavou slaninu, voňavou zeleninu, jemnou kapustu, syté fazole a těstoviny orzo. Díky dokonale vyváženým chutím a rafinovanému koření skvěle zasytí a zahřeje celé tělo.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    451 KCal

    20 %

    19 %

  • Energie

    1885 KJ

    20 %

    19 %

  • Sacharidy

    51,1 g

    58 %

    51 %

  • Vláknina

    28,7 g

    96 %

    96 %

  • Bílkoviny

    21,9 g

    35 %

    32 %

  • Tuky

    11,8 g

    18 %

    17 %

  • nasycené

    3,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Rozehřejeme velký hrnec na středním ohni. Vlijeme do něj olej a vsypeme slaninu nakrájenou na kostičky. Za častého míchání opékáme asi 3 minuty, aby slanina zkřupavěla. Děrovanou lžící přendáme slaninu na talíř a odložíme stranou. Do hrnce přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a řapíkatý celer, chilli papričku zbavenou semínek a nakrájenou na tenké plátky, česnek nakrájený na plátky a tymián. Osolíme a opepříme. Oheň ztlumíme. Opékáme za občasného míchání 12 minut, nebo dokud zelenina nezměkne.
  2. Přidáme vývar, passatu, očištěnou a nahrubo nasekanou kapustu, propláchnuté a scezené fazole, 500 ml vody a 2 lžičky soli. Přikryjeme pokličkou a přivedeme k varu. Vaříme 5 minut, kapusta by měla změknout. Přidáme orzo. Znovu přivedeme k varu a vaříme bez pokličky za občasného míchání 8 minut, nebo dokud těstoviny nezměknou. Dosolíme a dopepříme.
  3. Polévku rozdělíme do servírovacích misek. Navrch dáme opečenou slaninu, pokapeme dalším olivovým olejem a opepříme.

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Slaninu si opečte dozlatova předem a do hotové polévky ji přidávejte až při servírování, aby si zachovala svou křupavost.

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