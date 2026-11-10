Ingredience
Postup
- Rozehřejeme velký hrnec na středním ohni. Vlijeme do něj olej a vsypeme slaninu nakrájenou na kostičky. Za častého míchání opékáme asi 3 minuty, aby slanina zkřupavěla. Děrovanou lžící přendáme slaninu na talíř a odložíme stranou. Do hrnce přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a řapíkatý celer, chilli papričku zbavenou semínek a nakrájenou na tenké plátky, česnek nakrájený na plátky a tymián. Osolíme a opepříme. Oheň ztlumíme. Opékáme za občasného míchání 12 minut, nebo dokud zelenina nezměkne.
- Přidáme vývar, passatu, očištěnou a nahrubo nasekanou kapustu, propláchnuté a scezené fazole, 500 ml vody a 2 lžičky soli. Přikryjeme pokličkou a přivedeme k varu. Vaříme 5 minut, kapusta by měla změknout. Přidáme orzo. Znovu přivedeme k varu a vaříme bez pokličky za občasného míchání 8 minut, nebo dokud těstoviny nezměknou. Dosolíme a dopepříme.
- Polévku rozdělíme do servírovacích misek. Navrch dáme opečenou slaninu, pokapeme dalším olivovým olejem a opepříme.