Ingredience
Postup
- Kachnu očistíme, opláchneme pod studenou vodou, osušíme, dobře osolíme, posypeme kmínem a necháme alespoň půl hodiny odležet.
- Cibuli oloupeme a nakrájíme nahrubo. V kastrolu rozehřejeme olej a zpěníme na něm polovinu nakrájené cibule. Přidáme kmín, zelí, cukr, sůl a zalijeme vínem. Krátce vše podusíme.
- Druhou polovinu cibule nasypeme do pekáče, přidáme kachnu, přiklopíme a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme asi 45 minut. Kachnu vyndáme a naporcujeme. Výpek nalijeme do kastrůlku a na dno pekáče rozložíme zelí. Na něj rozložíme porce kachny, přiklopíme a pokračujeme v pečení.
- Z výpeku necháme zvolna odvařit téměř všechnu tekutinu a mícháme, dokud výpek nemá světle hnědou barvu. Pak ho zasypeme moukou, orestujeme ji a zalijeme půl litrem vody nebo vývaru. Za stálého míchání přivedeme k varu a po zhoustnutí necháme zvolna provářet. Když je kachna téměř měkká, odstraníme poklici a při 190 °C dopečeme dozlatova.