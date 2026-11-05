Kachna na zelí: Pečená s křupavou kůrkou a dušeným zelím

156 hodnocení (4,4)

Voní po kmínu a na stole tvoří absolutní královnu všech svátečních obědů. Křehká a šťavnatá kachna pečená přímo na zelí v sobě snoubí dokonalou harmonii chutí, kterou skvěle doplní poctivá domácí omáčka a zlatavá, křupavá kůrka.

Stupeň obtížnosti

Náročné

Vaření 140 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    2253 KCal

    102 %

    94 %

  • Energie

    9426 KJ

    102 %

    94 %

  • Sacharidy

    22,7 g

    26 %

    23 %

  • Vláknina

    5,3 g

    18 %

    18 %

  • Bílkoviny

    58,2 g

    92 %

    86 %

  • Tuky

    210,0 g

    323 %

    300 %

  • nasycené

    67,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Kachnu očistíme, opláchneme pod studenou vodou, osušíme, dobře osolíme, posypeme kmínem a necháme alespoň půl hodiny odležet.
  2. Cibuli oloupeme a nakrájíme nahrubo. V kastrolu rozehřejeme olej a zpěníme na něm polovinu nakrájené cibule. Přidáme kmín, zelí, cukr, sůl a zalijeme vínem. Krátce vše podusíme.
  3. Druhou polovinu cibule nasypeme do pekáče, přidáme kachnu, přiklopíme a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme asi 45 minut. Kachnu vyndáme a naporcujeme. Výpek nalijeme do kastrůlku a na dno pekáče rozložíme zelí. Na něj rozložíme porce kachny, přiklopíme a pokračujeme v pečení.
  4. Z výpeku necháme zvolna odvařit téměř všechnu tekutinu a mícháme, dokud výpek nemá světle hnědou barvu. Pak ho zasypeme moukou, orestujeme ji a zalijeme půl litrem vody nebo vývaru. Za stálého míchání přivedeme k varu a po zhoustnutí necháme zvolna provářet. Když je kachna téměř měkká, odstraníme poklici a při 190 °C dopečeme dozlatova.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ještě lepší chuť můžete do zelí pod kachnou přisypat hrst sušených švestek nebo jablečných kousků.

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