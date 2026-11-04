Ingredience
Postup
- Mouky prosejeme do mísy a promícháme s mákem, skořicí a kypřicím práškem. Vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Smícháme s olejem a jogurtem. Poté spojíme s moučnou směsí a důkladně promícháme.
- Vzniklé těsto nalijeme do kulaté formy (26 cm) vymazané tukem a vysypané moukou. Povrch uhladíme stěrkou. Švestky očistíme, vypeckujeme a nakrájíme na čtvrtky.
- Připravené švestky rozložíme na povrch těsta a posypeme mandlovými plátky. Pečeme při 180 °C asi 40 minut. Po upečení necháme vychladnout ve formě a nakrájíme na porce.