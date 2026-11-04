Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem

188 hodnocení (4,5)

Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí. Tento makovec je díky jogurtu vláčný, skvěle se hodí k odpolední kávě a zaručeně provoní celou vaši kuchyni.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    227 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    948 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    26,6 g

    30 %

    27 %

  • Vláknina

    4,0 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    7,0 g

    11 %

    10 %

  • Tuky

    9,3 g

    14 %

    13 %

  • nasycené

    1,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouky prosejeme do mísy a promícháme s mákem, skořicí a kypřicím práškem. Vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Smícháme s olejem a jogurtem. Poté spojíme s moučnou směsí a důkladně promícháme.
  2. Vzniklé těsto nalijeme do kulaté formy (26 cm) vymazané tukem a vysypané moukou. Povrch uhladíme stěrkou. Švestky očistíme, vypeckujeme a nakrájíme na čtvrtky.
  3. Připravené švestky rozložíme na povrch těsta a posypeme mandlovými plátky. Pečeme při 180 °C asi 40 minut. Po upečení necháme vychladnout ve formě a nakrájíme na porce.

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Pro ještě bohatší chuť pokapejte upečený a ještě teplý koláč lžící rumu smíchanou s troškou medu.

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