Ingredience
Postup
- Máslo rozehřejeme v hrnci, přidáme mouku, promícháme a vzniklou jíšku zalijeme vlažným vývarem, důkladně rozmícháme metlou. Přivedeme k varu, dochutíme solí, pepřem a přidáme na kousky nakrájené brambory.
- Houby nakrájíme a orestujeme na pánvi, přidáme do polévky a vše vaříme doměkka. Poté zjemníme smetanou, dochutíme octem a nasekaným koprem.
- Vodu s trochou octa přivedeme k varu, rozmícháme a do středu vložíme po jednom vejce, tak, aby se bílek obalil okolo žloutku, vaříme 3 minuty, vyjmeme a přidáme do polévky. Podáváme s chlebem.