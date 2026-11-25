Ingredience
Postup
- Maso očistíme, omyjeme, osušíme, umeleme najemno a promícháme s balzamikovým octem, tymiánem, majoránkou, vejcem, hořčicí, solí a pepřem.
- Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme nadrobno. Poté je opečeme v pánvi na oleji a přidáme k masu, promícháme.
- Z masové směsi vytvarujeme šišku, kterou obalíme do anglické slaniny, dáme ji do pekáčku a lehce podlijeme vodou.
- Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C cca 30 minut, odklopíme a pečeme dalších 20 minut. Podáváme například se šťouchanými bramborami a zeleninovým salátem.