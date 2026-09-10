Japonské sushi: Recept na domácí maki a nigiri sushi

99 hodnocení (4,4)

Domácí sushi není tak složité, jak se může na první pohled zdát. Nejdůležitější je správně uvařit a ochutit rýži, pak už můžete připravit maki rolky se zeleninou a krabími tyčinkami nebo nigiri s avokádem, krevetami či rybou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

bez chladnutí rýže

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    266 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1115 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    25,8 g

    29 %

    26 %

  • Vláknina

    3,9 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    13,6 g

    22 %

    20 %

  • Tuky

    9,0 g

    14 %

    13 %

  • nasycené

    1,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Rýži proplachujeme studenou vodou tak dlouho až teče jen čirá voda a necháme okapat.
  2. Pak přidáme vodu a vaříme pod pokličkou asi 8 minut. Odstavíme a necháme 10 minut dojít.
  3. Ocet nahřejeme s cukrem a solí, rýži dáme do misky a ochutíme marinádou. Na maki sushi rozprostřeme rýži na řasu Nori, přidáme nakrájenou zeleninu, krabí tyčinky a zarolujeme.
  4. Při přípravě jednodruhového maki sushi rybu nasekáme nadrobno a pak postupujeme stejně. Při přípravě nigiri sushi vytvoříme z rýže menší hrudky a lehce je potřeme wasabi.
  5. Poté přidáme plátky avokáda, krevety nebo ryby. Sushi můžeme posypat například řeřichou nebo převázat páskem ustřiženým z řasy Nori. Můžeme podávat se sójovou omáčkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Rýži před vařením opravdu důkladně propláchněte, přebytečný škrob by způsobil, že bude po uvaření příliš lepkavá.

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