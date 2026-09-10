Ingredience
Postup
- Rýži proplachujeme studenou vodou tak dlouho až teče jen čirá voda a necháme okapat.
- Pak přidáme vodu a vaříme pod pokličkou asi 8 minut. Odstavíme a necháme 10 minut dojít.
- Ocet nahřejeme s cukrem a solí, rýži dáme do misky a ochutíme marinádou. Na maki sushi rozprostřeme rýži na řasu Nori, přidáme nakrájenou zeleninu, krabí tyčinky a zarolujeme.
- Při přípravě jednodruhového maki sushi rybu nasekáme nadrobno a pak postupujeme stejně. Při přípravě nigiri sushi vytvoříme z rýže menší hrudky a lehce je potřeme wasabi.
- Poté přidáme plátky avokáda, krevety nebo ryby. Sushi můžeme posypat například řeřichou nebo převázat páskem ustřiženým z řasy Nori. Můžeme podávat se sójovou omáčkou.