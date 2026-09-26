Ingredience
Postup
- Žloutky utřeme s vanilkou a cukrem. V hrnci svaříme polovinou mléka. Zbytek studeného mléka smícháme s kukuřičným škrobem a zvolna vléváme do horkého mléka.
- Za stálého míchání přivedeme k varu a postupně spojujeme s utřenými žloutky. Necháme vychladnout. Žloutky oddělíme od bílků, z bílků ušleháme tuhý sníh.
- Sypké suroviny smícháme v misce. Ve druhé pak smícháme mokré suroviny a přimícháme ty sypké. Po částech pak přimícháváme sníh. Kulaté formičky vymažeme máslem.
- Na pánvi rozpustíme máslo, vložíme formičky a nalijeme do nich těsto. Přikryjeme poklicí a pečeme z každé strany asi 3 minuty. Přidáme omáčku a podle chuti ozdobíme.