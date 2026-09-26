Japonské palačinky: Nadýchaný recept z formiček s vanilkovou omáčkou

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Japonské palačinky se od klasických liší hlavně svou výškou a nadýchanou strukturou. Těsto připravíme s vyšlehaným sněhem z bílků, nalijeme ho do kulatých formiček a pomalu opečeme na pánvi pod pokličkou. Podáváme je s připravenou vanilkovou omáčkou a podle chuti ozdobíme.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na omáčku:

Na těsto:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    308 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1289 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    41,6 g

    47 %

    42 %

  • Vláknina

    0,9 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    13,0 g

    21 %

    19 %

  • Tuky

    9,8 g

    15 %

    14 %

  • nasycené

    2,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Žloutky utřeme s vanilkou a cukrem. V hrnci svaříme polovinou mléka. Zbytek studeného mléka smícháme s kukuřičným škrobem a zvolna vléváme do horkého mléka.
  2. Za stálého míchání přivedeme k varu a postupně spojujeme s utřenými žloutky. Necháme vychladnout. Žloutky oddělíme od bílků, z bílků ušleháme tuhý sníh.
  3. Sypké suroviny smícháme v misce. Ve druhé pak smícháme mokré suroviny a přimícháme ty sypké. Po částech pak přimícháváme sníh. Kulaté formičky vymažeme máslem.
  4. Na pánvi rozpustíme máslo, vložíme formičky a nalijeme do nich těsto. Přikryjeme poklicí a pečeme z každé strany asi 3 minuty. Přidáme omáčku a podle chuti ozdobíme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Palačinky pečte na mírném ohni a pod pokličkou, aby se stihly propéct i uvnitř, aniž by se povrch příliš rychle opekl.

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