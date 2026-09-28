Ingredience
Postup
- Cukr rozpustíme na karamel, zalijeme 80 ml horké vody, přidáme ořechy, krátce společně vaříme, odstavíme a necháme odležet do druhého dne.
- Máslo nakrájíme na kousky a propracujeme s ostatními surovinami na těsto, zabalíme do fólie a necháme přes noc odležet v chladničce.
- Jablka oloupeme a nakrájíme na plátky, promícháme s cukrem, citronovou šťávou, skořicí a škrobem. Přidáme asi 2/3 ořechů bez karamelu. Z 2/3 těsta vyválíme placku a vyplníme dno a stěny koláčové formy (23 cm), dno propícháme vidličkou a posypeme strouhankou. Poklademe jablečnou náplní.
- Zbylé těsto vyválíme a nakrájíme na proužky, které rozložíme na povrch koláče. Mřížku potřeme prošlehaným vejcem. Pečeme při 175 °C asi 45 minut. Po upečení zdobíme zbylými ořechy a polijeme karamelem.