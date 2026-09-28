Jablečný mřížkový koláč: Recept s karamelizovanými ořechy a skořicí

1 hodnocení (5,0)

Křehké těsto naplníme jablky se skořicí, citronovou šťávou a karamelizovanými ořechy. Povrch koláče ozdobíme zbylým těstem do mřížky, upečeme dozlatova a nakonec přidáme další ořechy a karamel.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 110 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

10 PORCE +

Na ořechy:

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    460 KCal

    21 %

    19 %

  • Energie

    1924 KJ

    21 %

    19 %

  • Sacharidy

    54,9 g

    62 %

    55 %

  • Vláknina

    3,2 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    7,2 g

    11 %

    11 %

  • Tuky

    23,0 g

    35 %

    33 %

  • nasycené

    10,9 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cukr rozpustíme na karamel, zalijeme 80 ml horké vody, přidáme ořechy, krátce společně vaříme, odstavíme a necháme odležet do druhého dne.
  2. Máslo nakrájíme na kousky a propracujeme s ostatními surovinami na těsto, zabalíme do fólie a necháme přes noc odležet v chladničce.
  3. Jablka oloupeme a nakrájíme na plátky, promícháme s cukrem, citronovou šťávou, skořicí a škrobem. Přidáme asi 2/3 ořechů bez karamelu. Z 2/3 těsta vyválíme placku a vyplníme dno a stěny koláčové formy (23 cm), dno propícháme vidličkou a posypeme strouhankou. Poklademe jablečnou náplní.
  4. Zbylé těsto vyválíme a nakrájíme na proužky, které rozložíme na povrch koláče. Mřížku potřeme prošlehaným vejcem. Pečeme při 175 °C asi 45 minut. Po upečení zdobíme zbylými ořechy a polijeme karamelem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Jablečnou náplň před vložením do koláče dobře promíchejte se škrobem, který pomůže zahustit šťávu uvolněnou z jablek při pečení.

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