Jablečný koláč na plech: Voňavý křehký koláč s jablky a rozinkami

1 hodnocení (5,0)

Hledáte osvědčený recept na vláčný koláč, který provoní celou kuchyni? Tento je z křehkého těsta s medem, muškátovým oříškem a rozinkami namočenými v rumu. Skvěle se hodí k odpolední kávě a díky přípravě na plech potěší celou rodinu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

18 PORCE +

Těsto:

Náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    187 KCal

    9 %

    8 %

  • Energie

    783 KJ

    9 %

    8 %

  • Sacharidy

    19,7 g

    22 %

    20 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    2,6 g

    4 %

    4 %

  • Tuky

    9,7 g

    15 %

    14 %

  • nasycené

    5,7 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme a zpracujeme s máslem, nastrouhanou citronovou kůrou, žloutkem, medem, solí a muškátovým oříškem na hladké, pevné těsto. Necháme ho odležet hodinu v chladničce.
  2. Rozinky předem namočíme do rumu a necháme je nabobtnat. Poté je nakrájíme na drobné kousky. Jablka oloupeme, vykrájíme z nich jádřince a nakrájíme je na plátky. Smícháme je s citronovou šťávou a rozinkami.
  3. Odleželé těsto rozpůlíme. Jednu část rozválíme na třímilimetrový plát, přeneseme na pečicí papír a vložíme na dno pekáčku. Plát pokryjeme jablečnou náplní. Na ni položíme druhý rozválený plát těsta a rádýlkem na něm vyznačíme jednotlivé porce. Povrch těsta potřeme rozšlehaným bílkem. Koláč vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme ho asi 40 minut. Po upečení ho necháme v pekáčku vychladnout a nakrájíme na vyznačené kousky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Před pečením můžete horní plát těsta vedle vyznačených porcí také několikrát propíchnout vidličkou. Díky tomu bude moci během pečení volně unikat pára z jablek, těsto se na povrchu nezedme a zůstane krásně rovné a křupavé.

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