Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme a zpracujeme s máslem, nastrouhanou citronovou kůrou, žloutkem, medem, solí a muškátovým oříškem na hladké, pevné těsto. Necháme ho odležet hodinu v chladničce.
- Rozinky předem namočíme do rumu a necháme je nabobtnat. Poté je nakrájíme na drobné kousky. Jablka oloupeme, vykrájíme z nich jádřince a nakrájíme je na plátky. Smícháme je s citronovou šťávou a rozinkami.
- Odleželé těsto rozpůlíme. Jednu část rozválíme na třímilimetrový plát, přeneseme na pečicí papír a vložíme na dno pekáčku. Plát pokryjeme jablečnou náplní. Na ni položíme druhý rozválený plát těsta a rádýlkem na něm vyznačíme jednotlivé porce. Povrch těsta potřeme rozšlehaným bílkem. Koláč vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme ho asi 40 minut. Po upečení ho necháme v pekáčku vychladnout a nakrájíme na vyznačené kousky.