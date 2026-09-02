Ingredience
Postup
- Změklé máslo vyšleháme s oběma cukry a žloutky do pěny. Přidáme skořici, nastrouhaná jablka a smetanu. Vmícháme vyšlehaný sníh z bílků, prosátou mouku s kypřicím práškem a mandle.
- Hotové těsto naplníme do bábovkové formy vymazané tukem a vysypané moukou. Pečeme v předehřáté troubě při 150 °C asi 50 minut.
- Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a vyklopíme na mřížku. Cukr dáme do kastrůlku se silným dnem a necháme pozvolna zkaramelizovat.
- Do horkého karamelu nalijeme horkou smetanu a krátce povaříme, necháme vychladnout. Bábovku před podáváním polijeme karamelem. Můžeme ozdobit květy.