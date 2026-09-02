Jablečno-mandlová bábovka: Voňavý moučník se skořicí a karamelem

1 hodnocení (5,0)

Jablka, mandle a skořice dávají této bábovce příjemnou chuť a vláčnou strukturu. Na závěr ji ještě přelijeme domácím karamelem ze smetany a cukru, který z jednoduchého moučníku udělá dezert ke kávě.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 100 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na těsto:

Na polevu:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    358 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1497 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    37,0 g

    42 %

    37 %

  • Vláknina

    2,1 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    7,3 g

    12 %

    11 %

  • Tuky

    19,7 g

    30 %

    28 %

  • nasycené

    9,8 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Změklé máslo vyšleháme s oběma cukry a žloutky do pěny. Přidáme skořici, nastrouhaná jablka a smetanu. Vmícháme vyšlehaný sníh z bílků, prosátou mouku s kypřicím práškem a mandle.
  2. Hotové těsto naplníme do bábovkové formy vymazané tukem a vysypané moukou. Pečeme v předehřáté troubě při 150 °C asi 50 minut.
  3. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a vyklopíme na mřížku. Cukr dáme do kastrůlku se silným dnem a necháme pozvolna zkaramelizovat.
  4. Do horkého karamelu nalijeme horkou smetanu a krátce povaříme, necháme vychladnout. Bábovku před podáváním polijeme karamelem. Můžeme ozdobit květy.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Do karamelu přilévejte smetanu opravdu opatrně a ideálně horkou, protože studená by mohla prudce zareagovat a karamel ztuhnout.

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