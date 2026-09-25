Jablečné řezy s pudinkem: Recept z křehkého těsta se skořicí

Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s cukrem a kypřicím práškem, přidáme na kousky nakrájený tuk, vejce a mléko. Ze všech přísad vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinářské fólie a necháme v chladničce hodinu odležet.
- Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme podle návodu na obalu pudink. Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince a dužinu nakrájíme na plátky.
- Těsto rozpůlíme. Polovinu těsta rozválíme na plát cca silný 5 mm a vyložíme jím dno plechu o rozměru cca 20x30 cm. Rozetřeme na něj pudink, poklademe plátky jablek a posypeme skořicí. Zbylé těsto také rozválíme na plát a zakryjeme jím jablka.
- Povrch koláče několikrát propíchneme vidličkou. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut. Po upečení necháme vychladnout v pekáčku, vyklopíme a nakrájíme na kousky, můžeme pocukrovat.