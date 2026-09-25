Jablečné řezy s pudinkem: Recept z křehkého těsta se skořicí

1 hodnocení (5,0)

Křehké těsto naplníme vrstvou vanilkového pudinku, plátky jablek a skořicí a zakryjeme ho druhou vrstvou těsta. Po upečení necháme řezy dobře vychladnout, aby pudink zpevnil a daly se snadno nakrájet.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 110 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

18 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    238 KCal

    11 %

    10 %

  • Energie

    997 KJ

    11 %

    10 %

  • Sacharidy

    46,6 g

    53 %

    47 %

  • Vláknina

    2,1 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    7,9 g

    13 %

    12 %

  • Tuky

    1,9 g

    3 %

    3 %

  • nasycené

    0,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme s cukrem a kypřicím práškem, přidáme na kousky nakrájený tuk, vejce a mléko. Ze všech přísad vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinářské fólie a necháme v chladničce hodinu odležet.
  2. Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme podle návodu na obalu pudink. Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince a dužinu nakrájíme na plátky.
  3. Těsto rozpůlíme. Polovinu těsta rozválíme na plát cca silný 5 mm a vyložíme jím dno plechu o rozměru cca 20x30 cm. Rozetřeme na něj pudink, poklademe plátky jablek a posypeme skořicí. Zbylé těsto také rozválíme na plát a zakryjeme jím jablka.
  4. Povrch koláče několikrát propíchneme vidličkou. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut. Po upečení necháme vychladnout v pekáčku, vyklopíme a nakrájíme na kousky, můžeme pocukrovat.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pudink nechte před rozetřením na těsto krátce zchladnout, ale ne úplně ztuhnout, bude se lépe roztírat a při pečení se spojí s jablky.

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