Ingredience
Postup
- Oloupaná jablka nastrouháme nahrubo a pokapeme citronovou šťávou. Změklé máslo utřeme s cukrem a vejci do pěny. Přimícháme nastrouhaná jablka, polovinu prosáté mouky, přidáme tvaroh a zbylou mouku společně s kypřicím práškem do pečiva.
- Těstem naplníme máslem vymazanou a polohrubou moukou vysypanou formu na bábovku a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 oC asi 50 minut.
- Po upečení necháme mírně vychladnout ve formě a vyklopíme na mřížku, necháme zcela vychladnout. Hotovou bábovku přelijeme medem.