Jablečná bábovka: Vláčný recept s tvarohem a medem

2 hodnocení (4,0)

Nastrouhaná jablka a tvaroh se postarají o to, že tahle bábovka zůstane vláčná i po vychladnutí. Po upečení ji stačí přelít trochou medu a můžete ji podávat ke kávě nebo čaji.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    359 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1502 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    43,7 g

    50 %

    44 %

  • Vláknina

    1,8 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    7,9 g

    12 %

    12 %

  • Tuky

    16,9 g

    26 %

    24 %

  • nasycené

    9,6 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Oloupaná jablka nastrouháme nahrubo a pokapeme citronovou šťávou. Změklé máslo utřeme s cukrem a vejci do pěny. Přimícháme nastrouhaná jablka, polovinu prosáté mouky, přidáme tvaroh a zbylou mouku společně s kypřicím práškem do pečiva.
  2. Těstem naplníme máslem vymazanou a polohrubou moukou vysypanou formu na bábovku a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 oC asi 50 minut.
  3. Po upečení necháme mírně vychladnout ve formě a vyklopíme na mřížku, necháme zcela vychladnout. Hotovou bábovku přelijeme medem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Jablka před vmícháním do těsta nemusíte úplně vymačkávat, jejich šťáva pomůže bábovce zůstat vláčná.

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