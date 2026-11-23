Ingredience
Postup
- Maso osolíme a opepříme, vložíme na rozpálenou pánev a ze všech stran opečeme, poté ho vložíme do trouby a pečeme při 95 °C cca 45 minut. Maso by mělo dosáhnout vnitřní teploty 55°C. Poté ho zabalíme do alobalu a necháme odležet.
- Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka. Orestujeme ji v jiné pánvi na 3 lžících oleje, osolíme a za občasného míchání restujeme pět minut, zalijeme vínem a zredukujeme na omáčku.
- Do omáčky přilijeme výpek z masa a společně ještě minutu povaříme, přidáme snítku rozmarýnu.
- Hotové maso podáváme nakrájené na plátky, s omáčkou a libovolnou přílohou.