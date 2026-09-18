Hrníčkové vafle s jogurtem: Jednoduchý recept s malinami a jahodami

101 hodnocení (4,4)

Jogurtové těsto na tyto vafle odměříme hrníčkem a díky vyšlehaným bílkům budou vafle lehké a nadýchané. Podáváme je s teplou omáčkou z malin a jahod, kterou připravíme během několika minut z ovoce a pudinkového prášku.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

10 PORCE +

Těsto:

Omáčka:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    349 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1462 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    31,6 g

    36 %

    32 %

  • Vláknina

    2,6 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    7,1 g

    11 %

    10 %

  • Tuky

    21,1 g

    32 %

    30 %

  • nasycené

    2,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V mléce rozšleháme žloutky a jogurt, pak přidáme prosátou mouku s kypřicím práškem a olej. Promícháme a nakonec vmícháme vyšlehané bílky se špetkou soli. Hotové těsto pečeme ve vaflovači, který potíráme olejem.
  2. Polovinu malin dáme do kastrůlku, přidáme cukr, zalijeme 250 ml vody, ve které jsme rozmíchali pudinkový prášek a za stálého míchání povaříme 2 minuty. Odstavíme, necháme mírně vychladnout, vmícháme zbylé maliny a na kousky nakrájené jahody. Vafle dáme na talířky, polijeme omáčkou, pocukrujeme a můžeme dozdobit třeba čerstvou bylinkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Upečené vafle neskládejte na sebe, ale nechte je chvíli na mřížce, aby se nezapařily a zůstaly na povrchu křupavé.

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