Ingredience
Postup
- V mléce rozšleháme žloutky a jogurt, pak přidáme prosátou mouku s kypřicím práškem a olej. Promícháme a nakonec vmícháme vyšlehané bílky se špetkou soli. Hotové těsto pečeme ve vaflovači, který potíráme olejem.
- Polovinu malin dáme do kastrůlku, přidáme cukr, zalijeme 250 ml vody, ve které jsme rozmíchali pudinkový prášek a za stálého míchání povaříme 2 minuty. Odstavíme, necháme mírně vychladnout, vmícháme zbylé maliny a na kousky nakrájené jahody. Vafle dáme na talířky, polijeme omáčkou, pocukrujeme a můžeme dozdobit třeba čerstvou bylinkou.